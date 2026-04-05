Lo que era un paseo terminó con 12 personas atrapadas en un río en Orosí

Lo que era un paseo terminó en una emergencia acuática en Orosí, Cartago, donde un grupo de personas quedó en una situación de alto riesgo tras el aumento del caudal del río.

De acuerdo con el reporte preliminar, un total de 12 personas se encuentran atrapadas sobre unas piedras, luego de que el nivel del agua aumentara repentinamente.

LEA MÁS: La cantidad de fallecidos en la Semana Santa de este 2026 generan preocupación en Costa Rica

Cruz Roja despliega múltiples unidades ante emergencia acuática en Cartago. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

La Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo activo para atender la situación, en la que participan tres unidades básicas, una unidad operativa, una unidad de soporte avanzado y una unidad de Primera Intervención.

LEA MÁS: Niño quedó crítico tras quedar prensado en violento accidente en el que 6 personas resultaron heridas

La emergencia se mantiene en desarrollo mientras los equipos de rescate trabajan para poner a salvo a las personas afectadas.