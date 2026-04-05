Sucesos

Lo que era un paseo terminó con 12 personas atrapadas en un río en Orosí

Cruz Roja despliega múltiples unidades ante emergencia acuática en Cartago

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Por Alejandra Morales

Lo que era un paseo terminó en una emergencia acuática en Orosí, Cartago, donde un grupo de personas quedó en una situación de alto riesgo tras el aumento del caudal del río.

De acuerdo con el reporte preliminar, un total de 12 personas se encuentran atrapadas sobre unas piedras, luego de que el nivel del agua aumentara repentinamente.

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Otro milagro de Viernes Santo se vivió en Sarapiquí, específicamente en medio de las peligrosas aguas del río Reventazóna al rescatar una niña de 12 años y un adulto.
Cruz Roja despliega múltiples unidades ante emergencia acuática en Cartago. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

La Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo activo para atender la situación, en la que participan tres unidades básicas, una unidad operativa, una unidad de soporte avanzado y una unidad de Primera Intervención.

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La emergencia se mantiene en desarrollo mientras los equipos de rescate trabajan para poner a salvo a las personas afectadas.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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