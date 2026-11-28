Ocho vehículos, la mayoría eléctricos, están siendo consumidos por el fuego debido a un incendio que afecta una bodega del taller FYS, en San Pablo de Heredia.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que atiende la emergencia desde las 6:50 p. m. de este viernes 27 de noviembre.

“Tenemos ocho vehículos, la mayoría eléctricos, envueltos en llamas”, señalaron los bomberos.

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El incendio se reportó a las 6:50 p. m. en una bodega del taller FYS. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El incidente es atendido por unidades de las estaciones de Santo Domingo y Heredia.

De momento, no han trascendido detalles sobre las causas de las llamas ni si hay personas afectadas.