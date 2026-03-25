Voraz incendio golpea conocida fábrica de alimentos, bomberos atienden emergencia

Un incendio afectó la noche de este martes una planta de alimentos en Santa Eulalia de Atenas.

La emergencia se dio en la Fábrica Cesmo, donde las llamas se propagaron rápidamente por la estructura.

Según el reporte de emergencias, el siniestro se presentó en una estructura de aproximadamente 100 metros cuadrados, la cual resultó afectada en un 70%.

Los bomberos atendieron un incendio en una fábrica de alimentos en Atenas. Foto: Bomberos (Bomberos/Cortesía)

El siniestro obligó al Cuerpo de Bomberos a desplazar dos unidades extintoras para controlar el fuego y evitar que las casas vecinas se vieran afectadas por el fuerte calor y el humo que salía del lugar.

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Según detallaron las autoridades, se trató de una planta procesadora de papas, yucas y maní.

“Se atendió incendio en estructura industrial dedicada al procesamiento de alimentos. El daño es de aproximadamente un 70% del inmueble y se realizó un trabajo rápido para proteger las casas cercanas”, dijo Alonso Ramos, jefe de la Estación de Atenas

El incidente no dejó personas heridas.