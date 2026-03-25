Sucesos

Voraz incendio golpea conocida fábrica de alimentos, bomberos atienden emergencia

Emergencia fue atendida la noche de este martes

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un incendio afectó la noche de este martes una planta de alimentos en Santa Eulalia de Atenas.

La emergencia se dio en la Fábrica Cesmo, donde las llamas se propagaron rápidamente por la estructura.

Según el reporte de emergencias, el siniestro se presentó en una estructura de aproximadamente 100 metros cuadrados, la cual resultó afectada en un 70%.

Los bomberos atendieron un incendio en una fábrica de alimentos en Atenas. Foto: Bomberos
Los bomberos atendieron un incendio en una fábrica de alimentos en Atenas. Foto: Bomberos (Bomberos/Cortesía)

El siniestro obligó al Cuerpo de Bomberos a desplazar dos unidades extintoras para controlar el fuego y evitar que las casas vecinas se vieran afectadas por el fuerte calor y el humo que salía del lugar.

LEA MÁS: Última hora: excandidato a diputado pierde su vehículo en incendio

Según detallaron las autoridades, se trató de una planta procesadora de papas, yucas y maní.

“Se atendió incendio en estructura industrial dedicada al procesamiento de alimentos. El daño es de aproximadamente un 70% del inmueble y se realizó un trabajo rápido para proteger las casas cercanas”, dijo Alonso Ramos, jefe de la Estación de Atenas

El incidente no dejó personas heridas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
atenasincendiofábrica de alimentosprocesadora de papasbomberosfuego
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.