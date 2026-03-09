Vuelco de bus con 50 pasajeros puso a correr a la Cruz Roja

Un autobús que transportaba a aproximadamente 50 pasajeros se volcó la noche de este domingo en el sector de Villa Bonita, Alajuela, lo que generó una importante movilización de cuerpos de emergencia.

La alerta ingresó a la Cruz Roja Costarricense pasadas las 7:20 de la noche, luego de que se reportara el accidente de tránsito.

Personas lograron salir del autobús

La emergencia se reportó pasadas las 7:20 de la noche y movilizó varias unidades de la Cruz Roja Costarricense. (Captura/Captura)

Inicialmente, se informó que varias personas podrían estar atrapadas dentro del vehículo; sin embargo, al llegar las unidades de emergencia al sitio, se confirmó que todos los ocupantes ya se encontraban fuera del autobús.

Los socorristas entonces realizaron la valoración médica de los pasajeros.

Más de 50 personas atendidas

Según el reporte de la Cruz Roja, en el lugar se atendió a un total de 52 pacientes, quienes fueron evaluados por los equipos de emergencia.

Afortunadamente, todos se encontraban en condición estable, por lo que no se reportaron personas en estado crítico.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja Costarricense movilizó varias unidades especializadas, entre ellas una unidad de soporte avanzado, un camión de rescate, cuatro unidades de soporte básico y una unidad especializada.

Las autoridades se mantienen en el sitio atendiendo la situación y coordinando las acciones necesarias tras el accidente.

