Vuelo de emergencia: dos bebés fueron trasladados desde Golfito tras sufrir horribles accidentes

El Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) realizó un vuelo ambulancia para trasladar a dos bebés desde Golfito, en la Zona Sur del país, hasta Alajuela.

El operativo se efectuó en el avión matrícula MSP-024. Una vez que la aeronave llegó a las instalaciones del SVA en Alajuela, los menores continuaron el traslado por vía terrestre hacia un hospital en San José.

Dos bebés fueron trasladados en un vuelo ambulancia luego de sufrir accidente de tránsito (MSP/Cortesía)

Uno de los pacientes es un bebé de tres meses de edad, quien en apariencia resultó víctima de un accidente de tránsito.

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La segunda paciente es una bebé de un año y seis meses, quien presuntamente fue víctima de un atropello y se encontraba en condición crítica.

El traslado contó con la participación de personal del Servicio de Vigilancia Aérea, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Policía de Tránsito y la Caja Costarricense de Seguro Social.

También participaron funcionarios del Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito y del Hospital Nacional de Niños, en San José, quienes coordinaron la atención y traslado de los menores.