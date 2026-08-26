Ya cayó el primero de los 14 más buscados por ola de violencia y homicidios en Cartago

La cacería ya comenzó. Esta tarde el Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer la detención del primero de los 14 sospechosos más buscadas en la provincia de Cartago por estar relacionados con bandas narco que han desatado una ola de violencia y homicidios en dicha provincia.

Se trata de un sujeto identificado como Jefferson Medrano Chavarría, quien, según Seguridad Pública, esta relacionado con la peligrosa banda narco de Los Maruja.

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El sospechoso fue capturado la tarde de este miércoles por oficiales de la Policía de Fronteras y de la Fuerza Pública en en las laderas del río Agua Caliente, en el sector de Dique La Cruz.

“La detención fue posible gracias al trabajo de inteligencia desarrollado por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con las diferentes policías”, indicó Seguridad.

Medrano fue detenido cuando trataba de darse la fuga por la laderas de un río. (MSP/Medrano fue detenido cuando trataba de darse la fuga por la laderas de un río.)

De acuerdo con las autoridades, la detención se realizó en el marco de la Operación Cacería, estrategia operativa que cuenta con un refuerzo de 120 efectivos policiales desplegados para ubicar y detener a los sujetos más buscados.

“Medrano Chavarría sería parte de la estructura criminal de Los Maruja y fue ubicado cuando, aparentemente, intentaba huir por las laderas del río Agua Caliente. El sujeto se encontraba en fuga desde abril de este año”, agregó Seguridad.

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Entre sus antecedentes figuran partes por tenencia de drogas, así como un expediente criminal por este mismo delito registrado en julio del presente año y una orden captura activa por venta de drogas desde mayo del 2025.

El Ministerio de Seguridad Pública mantiene las acciones operativas y de inteligencia para localizar y aprehender a los restantes sujetos incluidos en la lista de los más buscados.