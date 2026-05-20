Ya hay una posible causa del incendio que afectó 10 casas en el barrio Carit

El Benemérito Cuerpo de Bomberos avanza con los trabajos de investigación para determinar las causas del incendio registrado la noche de este martes en el barrio Carit, el cual afectó múltiples viviendas de madera en San José.

Según detalló Bomberos este miércoles, el siniestro afectó 10 casas, de las cuales al menos siete se encontraban ocupadas al momento de la emergencia.

La emergencia arrasó con 10 casas. (Bomberos/Cortesía)

La bombera Catalina Aragón aseguró que el área de origen del fuego habría sido una de las viviendas, por lo que los especialistas de Ingeniería de Bomberos trabajan en la escena para establecer con certeza el punto inicial del incendio y confirmar o descartar la hipótesis de un posible cortocircuito, versión que ha sido mencionada por un vecino y que actualmente se encuentra bajo análisis.

Bomberos investiga si fue un circuito (Bomberos/Cortesía)

La emergencia se registró en las cercanías de la entrada de emergencias del Hospital de la Mujer, aproximadamente 100 metros al sur.

Durante la atención del incidente, el Cuerpo de Bomberos desplegó tres unidades inicialmente, y, posteriormente, coordinó el envío de refuerzos con al menos tres unidades adicionales para apoyar las labores de control y extinción del fuego.

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Las autoridades continúan con la inspección del sitio para determinar el origen exacto del incendio y descartar otras posibles causas.