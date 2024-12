A Alonso Solís el destino le jugó una mala pasada y esto pasó con su participación en la Kings League

Alonso Solís no podrá ser parte de la Kings League (Instagram)

Alonso Solís no podrá participar en la famosa Kings League, después de que un motivo de fuerza mayor se lo impidiera.

El exjugador morado estaba más que listo para el próximo 7 de diciembre ser parte de un atractivo juego del torneo de fútbol 7 de Gerard Piqué. El exfutbolista lo iba a hacer con FC Troncos de Perxitaa, uno de los streamers más importantes de España, pero ahora le tocó disculparse por su ausencia.

Por medio de un corto video, el Mariachi contó que no podrá jugar en el juego contra Porcinos FC, equipo de Ibai Llanos, ya que su salud no se lo permite.

“Hola Perxitaa ¿cómo estás?, soy Alonso Solís, quiero mandarte un abrazo, agradecerte enormemente por la invitiación. Me honrra porque amo la Kings League y la sigo, siempre la veo, pero lo que te quería decir es que, lastimosamente, el destino me jugó una mala pasada. Estoy un poco afectado de mi rodilla izquierda y no te voy a poder acompañar y menos al nivel que merece el equipo”, explicó Solís.

Se despidió asegurando que lamenta mucho que las operaciones por las que ha pasado esa rodila no lo dejen ir, pero que desea lo mejor al equipo y que espera verlos pronto.

La Kings League es un proyecto que Gerard Pique inició hace unos años tras retirarse del fútbol profesional y al que se le unió Ibai y con eso el pasar del tiempo se ha convertido en un atractivo torneo lleno de estrellas.