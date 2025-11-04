¿A qué hora juegan y dónde ver Liverpool vs Real Madrid y PSG vs Bayern? Champions League con una jornada imperdible

La jornada 4 de la Champions League llega con duelos que prometen emociones fuertes y definiciones importantes. Equipos históricos como Real Madrid, Liverpool, PSG, Bayern Múnich, Juventus, Arsenal y Atlético de Madrid saltan al campo en busca de consolidar su clasificación.
El partido más esperado será el Liverpool vs. Real Madrid en Anfield, una rivalidad que siempre deja espectáculo. A la misma hora, el PSG recibirá al Bayern Múnich en un enfrentamiento que paraliza al continente.
Clásicos y emoción en simultáneo
|Napoli
vs
Eintracht Frankfurt
|11:45 a.m.
|12:45 p.m.
|2:45 p.m.
|12:45 p.m.
|6:45 p.m.
|ESPN / Star+ / HBO Max / Movistar+
|Slavia Praga
vs
Arsenal
|11:45 a.m.
|12:45 p.m.
|2:45 p.m.
|12:45 p.m.
|6:45 p.m.
|ESPN / Star+ / Paramount+ / Movistar+
|Atlético de Madrid
vs
Union Saint-Gilloise
|2:00 p.m.
|3:00 p.m.
|5:00 p.m.
|3:00 p.m.
|9:00 p.m.
|ESPN / Star+ / TNT Sports / Movistar Liga de Campeones
|Liverpool
vs
Real Madrid
|2:00 p.m.
|3:00 p.m.
|5:00 p.m.
|3:00 p.m.
|9:00 p.m.
|ESPN / Star+ / TNT Sports / HBO Max / Movistar Liga de Campeones
|Tottenham
vs
København
|2:00 p.m.
|3:00 p.m.
|5:00 p.m.
|3:00 p.m.
|9:00 p.m.
|ESPN / Star+ / Paramount+ / Movistar+
|Olympiacos
vs
PSV Eindhoven
|2:00 p.m.
|3:00 p.m.
|5:00 p.m.
|3:00 p.m.
|9:00 p.m.
|ESPN / Star+ / HBO Max / Movistar+
|Juventus
vs
Sporting Lisboa
|2:00 p.m.
|3:00 p.m.
|5:00 p.m.
|3:00 p.m.
|9:00 p.m.
|ESPN / Star+ / TNT Sports / Movistar Liga de Campeones
|PSG
vs
Bayern Múnich
|2:00 p.m.
|3:00 p.m.
|5:00 p.m.
|3:00 p.m.
|9:00 p.m.
|ESPN / Star+ / TNT Sports / HBO Max / Movistar Liga de Campeones
|Bodø/Glimt
vs
Mónaco
|2:00 p.m.
|3:00 p.m.
|5:00 p.m.
|3:00 p.m.
|9:00 p.m.
|ESPN / Star+ / Paramount+ / Movistar+
El Liverpool – Real Madrid será el plato fuerte de la jornada, con los ingleses buscando revancha y el club blanco decidido a mantener su liderazgo.
En París, el PSG y el Bayern Múnich protagonizan un duelo cargado de historia reciente y talento en todas las líneas.
Otros partidos destacados incluyen el Atlético de Madrid contra el Union Saint-Gilloise, el regreso del Arsenal frente al Slavia Praga y el enfrentamiento entre Juventus y Sporting Lisboa, decisivo en su grupo.
Expectación mundial
Los aficionados de América Latina, Estados Unidos y Europa se preparan para una jornada llena de emociones.
Nota realizada con ayuda de IA