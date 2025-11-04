Teleguía Deportes

¿A qué hora juegan y dónde ver Liverpool vs Real Madrid y PSG vs Bayern? Champions League con una jornada imperdible

El fútbol europeo vive una nueva fecha con enfrentamientos decisivos. La Jornada 4 trae choques entre gigantes como Liverpool vs Real Madrid y PSG vs Bayern Múnich y más

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La jornada 4 de la Champions League llega con duelos que prometen emociones fuertes y definiciones importantes. Equipos históricos como Real Madrid, Liverpool, PSG, Bayern Múnich, Juventus, Arsenal y Atlético de Madrid saltan al campo en busca de consolidar su clasificación.

El partido más esperado será el Liverpool vs. Real Madrid en Anfield, una rivalidad que siempre deja espectáculo. A la misma hora, el PSG recibirá al Bayern Múnich en un enfrentamiento que paraliza al continente.

LEA MÁS: Xabi Alonso deberá enfrentar a su exequipo este martes en Champions

Jornada de la Liga de Campeones de Europa. AFP.
ESPN, Star+, Paramount+ y Movistar+ transmitirán la jornada en distintas regiones. (NICOLAS TUCAT/AFP)

Clásicos y emoción en simultáneo

Napoli
vs
Eintracht Frankfurt		11:45 a.m.12:45 p.m.2:45 p.m.12:45 p.m.6:45 p.m.ESPN / Star+ / HBO Max / Movistar+
Slavia Praga
vs
Arsenal		11:45 a.m.12:45 p.m.2:45 p.m.12:45 p.m.6:45 p.m.ESPN / Star+ / Paramount+ / Movistar+
Atlético de Madrid
vs
Union Saint-Gilloise		2:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.3:00 p.m.9:00 p.m.ESPN / Star+ / TNT Sports / Movistar Liga de Campeones
Liverpool
vs
Real Madrid		2:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.3:00 p.m.9:00 p.m.ESPN / Star+ / TNT Sports / HBO Max / Movistar Liga de Campeones
Tottenham
vs
København		2:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.3:00 p.m.9:00 p.m.ESPN / Star+ / Paramount+ / Movistar+
Olympiacos
vs
PSV Eindhoven		2:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.3:00 p.m.9:00 p.m.ESPN / Star+ / HBO Max / Movistar+
Juventus
vs
Sporting Lisboa		2:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.3:00 p.m.9:00 p.m.ESPN / Star+ / TNT Sports / Movistar Liga de Campeones
PSG
vs
Bayern Múnich		2:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.3:00 p.m.9:00 p.m.ESPN / Star+ / TNT Sports / HBO Max / Movistar Liga de Campeones
Bodø/Glimt
vs
Mónaco		2:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.3:00 p.m.9:00 p.m.ESPN / Star+ / Paramount+ / Movistar+

El Liverpool – Real Madrid será el plato fuerte de la jornada, con los ingleses buscando revancha y el club blanco decidido a mantener su liderazgo.

En París, el PSG y el Bayern Múnich protagonizan un duelo cargado de historia reciente y talento en todas las líneas.

Otros partidos destacados incluyen el Atlético de Madrid contra el Union Saint-Gilloise, el regreso del Arsenal frente al Slavia Praga y el enfrentamiento entre Juventus y Sporting Lisboa, decisivo en su grupo.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé anota el segundo gol de su equipo ante el Oviedo por la Liga Española.
Liverpool y Real Madrid reviven su histórica rivalidad en Anfield. (CESAR MANSO/AFP)

Expectación mundial

Los aficionados de América Latina, Estados Unidos y Europa se preparan para una jornada llena de emociones.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Champions LeagueNotas IALTNotas IALTHReal MadridPSGBayern Múnich
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.