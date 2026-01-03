¿A qué hora y dónde ver el derbi catalán entre Espanyol y FC Barcelona?

RCD Espanyol y FC Barcelona volverán a encender la pasión del fútbol español en una nueva edición del derbi catalán, correspondiente a la Jornada 18 de LaLiga este sábado 3 de enero, desde las 9:00 p.m. (hora peninsular) y 2 p. m. hora de Costa Rica, en el RCDE Stadium.

Un clásico con presión y expectativas

El FC Barcelona recuperó a Pedri para juego contra el Español (MANAURE QUINTERO/AFP)

El compromiso llega en un momento clave del campeonato. El FC Barcelona, líder del torneo, afronta el derbi con la obligación de ganar para mantener los cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, su principal perseguidor en la tabla de posiciones.

El cuadro culé recibe buenas noticias de cara al encuentro, ya que podrá contar nuevamente con Pedri, quien se perdió el partido anterior por lesión, y con Dani Olmo, ausente durante varias semanas debido a un problema en el hombro. Ambos regresos han generado optimismo entre los aficionados azulgranas, que esperan ver a su equipo mantener el paso firme en la lucha por el título.

Del otro lado, el RCD Espanyol buscará hacerse fuerte en casa y dar el golpe ante su eterno rival, en un estadio que promete un ambiente intenso y cargado de emoción.

FC Barcelona visita al Espanyol con la misión de sostener el liderato de LaLiga. (Foto creada con Inteligencia Artificial) (Chatgpt/Chatgpt)

El partido tendrá además un ingrediente especial: el guardameta Joan García enfrentará por primera vez a su exequipo, el Espanyol, lo que añade un componente emocional a un duelo históricamente marcado por la rivalidad y la tensión.

El derbi catalán se presenta así como uno de los partidos más atractivos de la jornada, no solo por lo que representa a nivel regional, sino también por su impacto directo en la pelea por el liderato del fútbol español.

¿Qué canal transmite RCD Espanyol vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?