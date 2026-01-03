Teleguía Deportes

¿A qué hora y dónde ver el derbi catalán entre Espanyol y FC Barcelona?

RCD Espanyol y FC Barcelona se miden este sábado en una nueva edición del derbi catalán, un duelo marcado por la lucha por el liderato, regresos esperados y un reencuentro especial en la portería

Por Hillary Chinchilla Marín y El Universal / México / GDA

RCD Espanyol y FC Barcelona volverán a encender la pasión del fútbol español en una nueva edición del derbi catalán, correspondiente a la Jornada 18 de LaLiga este sábado 3 de enero, desde las 9:00 p.m. (hora peninsular) y 2 p. m. hora de Costa Rica, en el RCDE Stadium.

Un clásico con presión y expectativas

Jofre Torrents, Ronald Araujo, Lamine Yamal y Pedri, durante el entrenamiento del FC Barcelona este 29 de diciembre.
El FC Barcelona recuperó a Pedri para juego contra el Español (MANAURE QUINTERO/AFP)

El compromiso llega en un momento clave del campeonato. El FC Barcelona, líder del torneo, afronta el derbi con la obligación de ganar para mantener los cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, su principal perseguidor en la tabla de posiciones.

El cuadro culé recibe buenas noticias de cara al encuentro, ya que podrá contar nuevamente con Pedri, quien se perdió el partido anterior por lesión, y con Dani Olmo, ausente durante varias semanas debido a un problema en el hombro. Ambos regresos han generado optimismo entre los aficionados azulgranas, que esperan ver a su equipo mantener el paso firme en la lucha por el título.

Del otro lado, el RCD Espanyol buscará hacerse fuerte en casa y dar el golpe ante su eterno rival, en un estadio que promete un ambiente intenso y cargado de emoción.

FC Barcelona visita al Espanyol con la misión de sostener el liderato de LaLiga.
FC Barcelona visita al Espanyol con la misión de sostener el liderato de LaLiga. (Foto creada con Inteligencia Artificial) (Chatgpt/Chatgpt)

El partido tendrá además un ingrediente especial: el guardameta Joan García enfrentará por primera vez a su exequipo, el Espanyol, lo que añade un componente emocional a un duelo históricamente marcado por la rivalidad y la tensión.

El derbi catalán se presenta así como uno de los partidos más atractivos de la jornada, no solo por lo que representa a nivel regional, sino también por su impacto directo en la pelea por el liderato del fútbol español.

*Nota realizada con ayuda de IA

¿Qué canal transmite RCD Espanyol vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?

PaísHorario local del partidoCanales TV / Streaming
España9:00 p.m.DAZN (LaLiga)
Estados Unidos3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PTESPN Select, fuboTV, ESPN App
México2:00 p.m.Sky Sports, Sky Plus HD, Izzi
Costa Rica2:00 p.m.Sky Sports HD
El Salvador2:00 p.m.Sky Sports HD
Nicaragua2:00 p.m.Sky Sports HD
Honduras2:00 p.m.Sky Sports HD
Guatemala2:00 p.m.Sky Sports HD
Panamá3:00 p.m.Sky Sports HD
Perú3:00 p.m.DIRECTV Sports, DGO
Colombia3:00 p.m.DIRECTV Sports, DGO
Ecuador3:00 p.m.DIRECTV Sports, DGO
Canadá3:00 p.m.TSN, RDS
Venezuela4:00 p.m.DIRECTV Sports, DGO
Bolivia4:00 p.m.Tigo Sports, Tigo Play
Puerto Rico4:00 p.m.ESPN Select
República Dominicana4:00 p.m.Sky Sports HD, Rush
Argentina5:00 p.m.DIRECTV Sports, DGO
Chile5:00 p.m.DIRECTV Sports, DGO
Uruguay5:00 p.m.DIRECTV Sports, DGO
Paraguay5:00 p.m.Tigo Sports, Tigo Play
Brasil5:00 p.m.ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

