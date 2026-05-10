¿A qué hora y dónde ver el Pumas vs. América este domingo? Keylor Navas tendrá un gran reto en la Liga MX

El costarricense Keylor Navas tendrá este domingo una nueva prueba de fuego con los Pumas de México cuando enfrenten al América en el juego de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Una serie completamente abierta

Keylor Navas celebró el segundo gol de Pumas con mucha pasión desde su marco. (Pumas/Pumas)

El partido de ida disputado en el Estadio Banorte terminó con un vibrante empate 3-3, por lo que todo se definirá ahora en el Estadio Olímpico Universitario.

El duelo no solo representa el pase a semifinales, sino también una nueva edición del histórico Clásico Capitalino.

El experimentado arquero costarricense llega como una de las principales cartas de seguridad de Pumas para intentar sostener la ventaja deportiva y avanzar a la siguiente ronda.

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La presencia de Navas genera enorme expectativa entre los aficionados universitarios debido a su experiencia internacional y liderazgo en partidos decisivos.

Pumas de México empató 3 a 3 contra América en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga MX. (Pumas/Pumas)

¿A qué hora y por cuál canal ver el partido?

El juego será a las 7:15 de la noche y se podrá ver por la señal de TUDN, canal disponible en la mayoría de las cableras del país.

Aunque el marcador global está empatado, Pumas avanzará a semifinales si la serie termina igualada tras los 90 minutos, ya que terminó como líder general del torneo.

Eso obliga al América a salir a buscar la victoria desde el arranque.

América no tiene margen de error

Las Águilas clasificaron como octavo lugar y por eso únicamente les sirve ganar para mantenerse con vida en la Liguilla.

La presión será total para uno de los equipos más populares de México.

El ambiente promete ser espectacular en Ciudad Universitaria, donde miles de aficionados esperan ver si Keylor Navas y Pumas logran eliminar al América y avanzar a semifinales.

Nota realizada con ayuda de IA