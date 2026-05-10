¿A qué hora y dónde ver el Saprissa vs. Liberia?

El Deportivo Saprissa y Municipal Liberia definirán este domingo el último boleto disponible para la gran final del Torneo de Clausura, en un duelo que promete muchísima intensidad en La Cueva.

El partido de ida disputado en el estadio Edgardo Baltodano terminó empatado 1-1, por lo que todo se decidirá en el Estadio Ricardo Saprissa.

Morados y liberianos llegan con opciones intactas de clasificar a la final del campeonato nacional.

¿A qué hora juegan Saprissa vs. Liberia y dónde verlo?

Saprissa y Liberia definirán al segundo finalista del Clausura. (Chatgpt/Chatgpt)

El compromiso se disputará este domingo a las 4 de la tarde y será transmitido por la señal de FUTV.

El Monstruo intentará aprovechar la localía y el apoyo de su afición para sacar adelante una serie que se complicó tras el empate en Guanacaste.

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Los tibaseños saben que no pueden fallar en casa si quieren mantenerse con vida en la lucha por el título.

Liberia sueña con dar el golpe

Por el lado liberiano, el equipo llega motivado tras competir de tú a tú ante Saprissa en el primer partido de la serie.

Los guanacastecos buscarán dar la sorpresa en Tibás y meterse en una histórica final.

La expectativa alrededor del partido es altísima y se espera un gran ambiente en el Ricardo Saprissa para uno de los encuentros más importantes del torneo.