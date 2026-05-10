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¿A qué hora y dónde ver el Saprissa vs. Liberia?

Morados y liberianos definirán este domingo quién avanza a la final del Torneo de Clausura

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Por Hillary Chinchilla Marín

El Deportivo Saprissa y Municipal Liberia definirán este domingo el último boleto disponible para la gran final del Torneo de Clausura, en un duelo que promete muchísima intensidad en La Cueva.

El partido de ida disputado en el estadio Edgardo Baltodano terminó empatado 1-1, por lo que todo se decidirá en el Estadio Ricardo Saprissa.

Morados y liberianos llegan con opciones intactas de clasificar a la final del campeonato nacional.

¿A qué hora juegan Saprissa vs. Liberia y dónde verlo?

Saprissa y Liberia definirán al segundo finalista del Clausura.
Saprissa y Liberia definirán al segundo finalista del Clausura. (Chatgpt/Chatgpt)

El compromiso se disputará este domingo a las 4 de la tarde y será transmitido por la señal de FUTV.

El Monstruo intentará aprovechar la localía y el apoyo de su afición para sacar adelante una serie que se complicó tras el empate en Guanacaste.

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Los tibaseños saben que no pueden fallar en casa si quieren mantenerse con vida en la lucha por el título.

Liberia sueña con dar el golpe

Por el lado liberiano, el equipo llega motivado tras competir de tú a tú ante Saprissa en el primer partido de la serie.

Los guanacastecos buscarán dar la sorpresa en Tibás y meterse en una histórica final.

La expectativa alrededor del partido es altísima y se espera un gran ambiente en el Ricardo Saprissa para uno de los encuentros más importantes del torneo.

Tobias Arevalo abrio el marcador en el Edgadrdo Baltodano
Saprissa y Liberia definirán al último finalista del Clausura. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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