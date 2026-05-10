¿Cuál marcador predice la IA para la semifinal entre Saprissa y Liberia?

La inteligencia artificial ya lanzó su predicción para el partido de vuelta de las semifinales entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia, serie que llega completamente abierta tras el empate 1-1 en el estadio Edgardo Baltodano.

Morados y liberianos se enfrentarán en la Cueva con un boleto a la final en juego.

Acá solo hay dos camino: uno avanzará a la final del torneo de Clausura y el otro quedará eliminado.

Saprissa y Liberia definirán al segundo finalista del Clausura. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Liberia llega encendido

El cuadro liberiano atraviesa un gran momento y aterriza en Tibás con una impresionante racha de 11 partidos sin perder.

Además, uno de esos resultados positivos fue precisamente un triunfo en la Cueva ante Saprissa, algo que alimenta todavía más la confianza del equipo guanacasteco.

Saprissa confía en su jerarquía

Por el lado morado, el panorama no es sencillo debido a las sensibles ausencias de Mariano Torres y Fidel Escobar, dos figuras fundamentales dentro del esquema tibaseño.

Aun así, el Monstruo apuesta a la experiencia, el peso de su historia y el apoyo de su afición para sacar adelante la serie.

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Tomando en cuenta el momento de ambos equipos, la localía, la presión de la instancia y las bajas moradas, la inteligencia artificial proyecta un duelo muy cerrado.

Pronóstico IA: Saprissa 2-1 Liberia.

Saprissa y Liberia definirán al segundo finalista del Clausura. (Chatgpt/Chatgpt)

Con este resultado, los tibaseños avanzarían a la final gracias a un global de 3-2.

La semifinal promete intensidad desde el arranque, especialmente porque Liberia ha demostrado ser uno de los equipos más incómodos del torneo, mientras Saprissa intentará imponer su experiencia en instancias decisivas.

La expectativa es máxima en Tibás, donde se espera un estadio completamente lleno.

Nota realizada con ayuda de IA