El sacrificio que hizo Hernán Medford para decirle “no” a Alajuelense y volver a Saprissa

El Deportivo Saprissa se está jugando ante Liberia el boleto a la final en las semifinales; sin embargo, el técnico Hernán Medford hizo una importante revelación que refleja el gran amor que le tiene al club tibaseño.

En una entrevista realizada en las redes sociales de la institución de Tibás, el “Pelícano” confesó un gesto que tuvo con su actual club en su época de jugador, el cual es de admirar y deja claro el color morado en su corazón.

Hernán Medford reveló un gesto que hizo con Saprissa en su etapa de jugador (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Yo, cuando terminé en Necaxa, ellos me quisieron vender a Alajuela, ya que en esos momentos Alajuela podía pagar la cifra. Entonces yo les dije que no, déjenme a mí pagar la cifra y poder escoger dónde jugar. Yo pagué para poder jugar en Saprissa y no fue una cantidad pequeña; no voy a decirla, pero fue una cantidad alta que tuve que pagar. Con mucho orgullo lo hice para jugar y terminar mi carrera —aunque fue corta después de eso—, pero para poder acabar en Saprissa”, confesó Hernán.

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Lo que lo marcó

El actual entrenador morado, además de esa confesión de amor por el Monstruo, también dejó claro que en su carrera, que ha estado marcada por éxitos, tiene uno que para él es el más importante y fue con el club de sus amores.

“El tercer lugar del mundo, eso creo que es la hazaña más grande que ha hecho esta institución; entonces, para mí, ese es mi trofeo selecto, ya que va a costar poderlo repetir”.

Hernan Medford aseguró que su trofeo selecto fue ser 3er lugar en el Mundial de Clubes (ALFREDO ESTRELLA)

“Creo que todos trabajamos para lograr ese preciado trofeo que es ser tercer lugar del mundo, que se escucha así, pero es algo de mucho valor”, reveló el timonel del Monstruo.

Hernán ya sabe lo que es ser campeón con el conjunto de Tibás, ya que fue el técnico de aquel histórico Saprissa que alcanzó el pentacampeonato, liderando los primeros cetros de esa seguidilla antes de la llegada de Jeaustin Campos. A esto se le suma la histórica Concacaf del 2005 ante Pumas, que les dio el boleto al Mundial de Clubes en Japón.

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En el presente, el “Pelícano” regresó este semestre con la búsqueda de devolver a los de Tibás a lo más alto, tras dos años de fracasos que al menos ya logró apagar con el cetro de Copa ante Sporting semanas atrás. No obstante, el verdadero reto será superar este domingo a Liberia para forzar una gran final contra Herediano y buscar alzar el título 41.

Medford aprovechó el espacio para recordar los valores que le han transmitido la institución, desde que se convirtió a jugador.

“Los valores que uno aprendió acá, el trabajo, el orgullo, estamos en un camerino diferente, ganador, gente de bien, la verdad lo tengo claro.

“Somos seres humanos que a veces tienen derecho a equivocarse, pero de eso uno puede aprender lecciones pera no cometer errores y el camerino es lindo a nivel de grupo, el ambiente relación entre ellos, respeto hacia el cuerpo técnico, algo que uno valora”, destacó.

En la S no todas han sido maduras y Hernán recordó los tiempos en los que tuvo que buscar dinero, para salvar al equipo de la crisis económica en la que se encontraba.

“Me acuerdo el día que me retiraron como jugador, paso a la gerencia deportiva, veía la situación mal y tenía que ver cómo salvaba al equipo.

“Comencé a trabajar con Jeaustin (Campos), con Manuel Muñoz Alemán, una persona que sabe mucho y que gracias a él, me dio una idea, la fui trabajando y salvamos al equipo económicamente y fue difícil, estuvimos casi 3 meses buscando plata en la calle”, recordó.