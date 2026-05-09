Torneo Nacional

El futuro de Marvin Angulo genera rumores y así respondió el futbolista

Marvin Angulo estaría muy cerca de llegar a un nuevo equipo en primera división

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Por Sergio Alvarado y Yenci Aguilar Arroyo

El nombre de Marvin Angulo ha sonado muy fuerte para reforzar al Municipal Pérez Zeledón para el próximo certamen en la primera división, club que negocia con él.

Guadalupe vs. Saprissa
Marvin Angulo acabó contrato con Guadalupe al finalizar el Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras acabar su contrato con Guadalupe FC al finalizar el Clausura 2026, el volante fue claro al destacar que aún quiere seguir jugando y, ante la oportunidad que le habría aparecido en el cuadro sureño, La Teja le consultó si ya es jugador generaleño.

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No he firmado nada”: con esa frase, Angulo fue enfático en que aún no ha definido su futuro, aunque las negociaciones estén vigentes.

El jugador de 39 años estaría negociando un año de contrato para alargar un tanto más su carrera, en la que ha jugado en primera con clubes como Saprissa, Herediano, Uruguay o Guadalupe FC.

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Marvin AnguloPérez ZeledónGuadalupe FC
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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