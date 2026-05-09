El futuro de Marvin Angulo genera rumores y así respondió el futbolista

El nombre de Marvin Angulo ha sonado muy fuerte para reforzar al Municipal Pérez Zeledón para el próximo certamen en la primera división, club que negocia con él.

Marvin Angulo acabó contrato con Guadalupe al finalizar el Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras acabar su contrato con Guadalupe FC al finalizar el Clausura 2026, el volante fue claro al destacar que aún quiere seguir jugando y, ante la oportunidad que le habría aparecido en el cuadro sureño, La Teja le consultó si ya es jugador generaleño.

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“No he firmado nada”: con esa frase, Angulo fue enfático en que aún no ha definido su futuro, aunque las negociaciones estén vigentes.

El jugador de 39 años estaría negociando un año de contrato para alargar un tanto más su carrera, en la que ha jugado en primera con clubes como Saprissa, Herediano, Uruguay o Guadalupe FC.

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