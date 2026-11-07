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¿A qué hora y en qué canal ver Cartaginés vs. Escorpiones este fin de semana?

Cartaginés busca aprovechar la localía para sumar tres puntos clave en el Apertura 2026

Por Hillary Chinchilla Marín

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El Club Sport Cartaginés recibirá a Escorpiones FC este domingo 8 de noviembre de 2026 por el Torneo de Apertura 2026.

Los brumosos buscarán aprovechar su condición de locales para sumar tres puntos importantes en el campeonato nacional.

Por su parte, Escorpiones intentará conseguir un resultado positivo en su visita a la Vieja Metrópoli.

Cartaginés recibirá a Escorpiones FC este domingo 8 de noviembre.
Cartaginés recibirá a Escorpiones FC este domingo 8 de noviembre. (Chatgpt/Chatgpt)

Cartaginés busca hacerse fuerte en casa

El conjunto blanquiazul afrontará un nuevo compromiso del torneo nacional contra un rival que también necesita sumar.

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El partido se disputará en horario matutino, por lo que los aficionados deberán tomar en cuenta que el inicio está programado para las 11 de la mañana.

¿A qué hora y por cuál canal ver Cartaginés vs. Escorpiones?

PartidoCartaginés vs. Escorpiones FC
FechaDomingo 8 de noviembre de 2026
Hora11:00 a. m.
EstadioJosé Rafael “Fello” Meza
Canal de TVFUTV
CompeticiónTorneo de Apertura 2026
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Escorpiones FCClub Sport CartaginésTorneo de Apertura 2026Hora y canal
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.