¿A qué hora y en qué canal ver Cartaginés vs. Escorpiones este fin de semana?

El Club Sport Cartaginés recibirá a Escorpiones FC este domingo 8 de noviembre de 2026 por el Torneo de Apertura 2026.

Los brumosos buscarán aprovechar su condición de locales para sumar tres puntos importantes en el campeonato nacional.

Por su parte, Escorpiones intentará conseguir un resultado positivo en su visita a la Vieja Metrópoli.

Cartaginés recibirá a Escorpiones FC este domingo 8 de noviembre. (Chatgpt/Chatgpt)

Cartaginés busca hacerse fuerte en casa

El conjunto blanquiazul afrontará un nuevo compromiso del torneo nacional contra un rival que también necesita sumar.

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El partido se disputará en horario matutino, por lo que los aficionados deberán tomar en cuenta que el inicio está programado para las 11 de la mañana.

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