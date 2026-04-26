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¿A qué hora y por cuál canal ver a Saprissa, Alajuelense y Cartaginés? Partidos serán al mismo tiempo

La última jornada del Clausura se juega este domingo a la misma hora y definirá los clasificados a semifinales.

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Por Hillary Chinchilla Marín

La última jornada de la fase regular del torneo de Clausura se disputa este domingo y promete emociones al máximo, con varios equipos jugándose su futuro en partidos que se realizarán todos a la misma hora.

Jornada clave para definir clasificados

Seis equipos protagonizan la intensa lucha por la clasificación en el Clausura 2026.
Este domingo solo cuatro equipos quedarán vivos en el Torneo (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Con Herediano ya firme en el liderato y con su boleto asegurado a la gran final, la atención se centra en la lucha por los otros puestos.

El Saprissa buscará asegurar el segundo lugar, mientras Alajuelense y Cartaginés se enfrentan indirectamente por el cuarto puesto que da acceso a semifinales. Además, Liberia mantiene opciones de clasificar a la Copa Centroamericana, lo que añade más tensión a la jornada.

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Hora, partidos y canales

Todos los encuentros se jugarán a las 4:00 p.m., en horario unificado para evitar ventajas deportivas.

HoraPartidoCanal
4:00 p.m.Puntarenas FC vs SaprissaTigo Sports
4:00 p.m.Liberia vs AlajuelenseRepretel Canal 6
4:00 p.m.Guadalupe vs CartaginésFUTV

Todo puede cambiar en 90 minutos

La simultaneidad de los partidos obliga a los equipos a estar atentos a lo que sucede en otras canchas, ya que los resultados podrían modificar posiciones en cuestión de minutos.

El cierre de la fase regular definirá a los cuatro equipos que seguirán con vida en la lucha por el título.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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