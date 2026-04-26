¿A qué hora y por cuál canal ver a Saprissa, Alajuelense y Cartaginés? Partidos serán al mismo tiempo

La última jornada de la fase regular del torneo de Clausura se disputa este domingo y promete emociones al máximo, con varios equipos jugándose su futuro en partidos que se realizarán todos a la misma hora.

Jornada clave para definir clasificados

Este domingo solo cuatro equipos quedarán vivos en el Torneo (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Con Herediano ya firme en el liderato y con su boleto asegurado a la gran final, la atención se centra en la lucha por los otros puestos.

El Saprissa buscará asegurar el segundo lugar, mientras Alajuelense y Cartaginés se enfrentan indirectamente por el cuarto puesto que da acceso a semifinales. Además, Liberia mantiene opciones de clasificar a la Copa Centroamericana, lo que añade más tensión a la jornada.

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Hora, partidos y canales

Todos los encuentros se jugarán a las 4:00 p.m., en horario unificado para evitar ventajas deportivas.

Hora Partido Canal 4:00 p.m. Puntarenas FC vs Saprissa Tigo Sports 4:00 p.m. Liberia vs Alajuelense Repretel Canal 6 4:00 p.m. Guadalupe vs Cartaginés FUTV

Todo puede cambiar en 90 minutos

La simultaneidad de los partidos obliga a los equipos a estar atentos a lo que sucede en otras canchas, ya que los resultados podrían modificar posiciones en cuestión de minutos.

El cierre de la fase regular definirá a los cuatro equipos que seguirán con vida en la lucha por el título.