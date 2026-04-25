Mariano Torres suelta una confesión que tiene temblando a todo el saprissismo

El volante y capitán de Saprissa, Mariano Torres, acaba contrato este torneo y, con casi 39 años, su futuro como jugador profesional es toda una incógnita.

El argentino desde hace tiempo viene dejando en entredicho su continuidad como futbolista profesional, al punto que su última renovación con los morados fue solo por seis meses.

Mariano dejó en muchas dudas su continuidad como jugador profesional (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las alarmas con Torres crecen luego de que en una entrevista con el periodista Anthony Porras en YouTube, el sudamericano dejara muchísimas dudas de que siga jugando al fútbol.

“Me siento físicamente bien, mentalmente ahí vamos haciendo el esfuerzo, pero físicamente, como siempre digo, con la tecnología que tenemos, se nota que estoy bien, pero es más un tema mental que físico”, dijo Torres.

“Lo que conlleva ser capitán de Saprissa, ser extranjero, estar 10 años jugando con esta camiseta, la presión de la gente, de afuera, y no es fácil mantenerlo 10 años, entonces va por ahí”.

Cuando se le preguntó por su renovación, el sudamericano dejó muchas dudas sobre su continuidad en el fútbol.

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“Lo he hablado con Lonis, pero en este momento quedamos en dejar que transcurra el campeonato y, al terminar, lo hablamos. Me siento bien en lo físico, tengo que ver de la cabeza cómo termino, pero tampoco me veo jugando mucho más. No es que el otro año, todo el año jugando, no me veo”, afirmó.

Torres acaba contrato a final del torneo (Rafael Pacheco Granados)

Con respecto a jugar el otro torneo, Mariano volvió a dejar muchas dudas sobre lo que se viene tras este certamen.

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“Vamos a ver cuando termine el campeonato; uno tiene que ser consciente y hablar con compañeros y gente importante de la institución que me pueden aconsejar muy bien en una realidad que tal vez uno no la ve, pero mientras el rendimiento sea el óptimo y de la cabeza esté preparado, sí.

“Tengo un compromiso muy grande con la gente y eso no me gustaría que pase. Yo no quiero tener un salario por ser Mariano en Saprissa y lo he dejado claro, no quiero jugar por el nombre; si sigo, es porque estoy rindiendo, no quiero defraudar a la gente”, acotó.