¿A qué hora y por cuál canal ver Inter San Carlos vs. Cartaginés este jueves?

El Club Sport Cartaginés visitará al Inter San Carlos este jueves 5 de noviembre de 2026 en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, en un encuentro del Torneo de Apertura clave por el liderato.

Los brumosos llegan en la segunda posición con 27 puntos y buscarán una victoria que les permita igualar al líder Sporting FC, que suma 30 unidades, aunque con un partido más disputado, esto tras vencer al Municipal Pérez Zeledón.

Por su parte, Inter San Carlos ocupa el séptimo lugar con 18 puntos y necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

El conjunto de la Vieja Metrópoli acumula nueve victorias y cinco derrotas en 14 partidos. Además, registra 27 goles a favor y 17 en contra.

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Los norteños, mientras tanto, suman cinco triunfos, tres empates y seis derrotas, con 17 anotaciones a favor y 23 recibidas.

Una victoria permitiría a Cartaginés alcanzar los 30 puntos y mantener la presión sobre Sporting en la lucha por el primer lugar.

Inter San Carlos recibirá a Cartaginés este jueves 5 de noviembre en Ciudad Quesada. (Chatgpt/Chatgpt)

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El partido se disputará este jueves 5 de noviembre, a las 5 p. m., hora de Costa Rica, en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

La transmisión en vivo estará disponible por FUTV.