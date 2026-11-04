Cartaginés anunció quiénes tendrán un beneficio para comprar entradas de la final de la Copa Centroamericana

El Club Sport Cartaginés dio a conocer información importante de cara a la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense.

El juego de ida entre brumosos y leones será el miércoles 2 de diciembre, a las 7 de la noche en el estadio Fello Meza.

La dirigencia blanquiazul reveló que las entradas estarán a la venta a partir del 11 de noviembre y habrá preventa de forma física del 11 al 18 de noviembre en las oficinas del estadio Fello Meza.

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El juego de ida de la final de la Copa Centroamericana, será el 2 de diciembre, a las 7 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Beneficiados

¿A quiénes beneficiará la preventa?

“Aquellas personas que hayan comprado boletos para los partidos del Club Sport Cartaginés como local durante la actual edición de la Copa Centroamericana. Esta información será verificada mediante la base de datos de ventas correspondiente a dichos encuentros.

“Compradores de entradas físicas: quienes hayan adquirido entradas físicas para los últimos dos partidos de la Liga Promerica podrán conservarlas y presentarlas como respaldo para tener acceso a la compra de su boleto para la final”.

Cartago, además, destacó que para verificar en la base de datos el comprador debe presentar su documento de identidad y se venderán un máximo de tres boletos por persona.

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Los brumosos clasificaron a la Copa de Campeones de Concacaf. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los precios de los tiquetes serán comunicados en los próximos días y todas las personas, sin excepción, deberán contar con su respectiva entrada para ingresar al compromiso.

Para esta final, la dirigencia ofrecerá un horario especial a sus aficionados.

“Durante la semana de preventa nuestras oficinas tendrán horario especial: miércoles 11, jueves 12, viernes 13, lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de noviembre de 8 a.m. a 7 p.m. (horario continuo) sábado 14 de noviembre de 8 a.m. a 2 p.m. (horario continuo) y domingo 15 de noviembre cerrado”.

“Una vez finalizado el periodo de preventa, se habilitará la venta general a través de nuestro sitio web oficial”.