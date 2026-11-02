Cartaginés y Herediano tendrán bajas sensibles para la fecha 15 del Apertura 2026

Cartaginés se quedará sin uno de sus goleadores para las fechas 15 y 16 del Apertura 2026.

Los brumosos visitarán el estadio Carlos Ugalde, el jueves a las 5 p.m., para medirse contra el Inter San Carlos y el domingo 8 de noviembre, a las 11 a.m., recibirán a Escorpiones.

Este lunes, el Tribunal Disciplinario dio a conocer que uno de los atacantes blanquiazules no podrá estar en estos partidos por sanción.

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Juan Carlos Gaete se perderá dos partidos, por expulsión. Foto: prensa CSC. (Prensa de Cartagines/Prensa de Cartagines)

“Sancionar al jugador Juan Carlos Dario Gaete Contreras con dos partidos de suspensión y una multa de ₡250 mil de conformidad con el artículo 37 inciso 2) al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por golpear de cualquier manera mediante el juego brusco grave".

En este momento, Gaete es uno de los goleadores cartagineses. Joaquín Alonso Hernández tiene siete goles y es el líder de goleo. Geancarlo Castro suma cinco tantos, al igual que el sudamericano.

Baja sensible

El Club Sport Herediano tendrá una baja muy sensible, de cara al juego contra Saprissa, que será este jueves, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado.

Este lunes, el Tribunal Disciplinario reveló que un jugador florense quedará fuera de este duelo, por acumulación de amarillas.

El jugador Kenyer Brown se perderá el juego contra Saprissa por acumulación de amarillas. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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“Sancionar al jugador Keyner Brown Blackwood con un partido de suspensión y una multa de ₡100.000 de conformidad con el artículo 35 al ser la primera vez en el torneo que ha sido amonestado con tarjeta amarilla por quinta vez dentro del mismo torneo".

Si el Team pierde ante el Monstruo en Santa Bárbara y los erizos sacan al menos un empate ante Sporting FC, ya será matemáticamente imposible para los florenses alcanzarlos, pues los manudos les sacarían diez puntos con apenas nueve en disputa.