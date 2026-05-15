¿A qué hora y por cuál canal ver la final femenina entre Saprissa y Dimas Escazú este viernes?

El fútbol femenino de Costa Rica tendrá este viernes una nueva campeona, luego de la inesperada eliminación de Alajuelense, equipo que había conquistado los últimos nueve torneos nacionales.

Ahora serán Dimas Escazú y el Saprissa FF las encargadas de disputar la gran final del Torneo de Clausura en un intenso duelo a partido único.

El encuentro se jugará este viernes 15 de mayo a las 8 p. m. en el estadio Nicolás Macís, en Escazú.

Saprissa FF venció a Sporting en la semifinal a partido único, en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina. (Prensa Saprissa/Deportivo Saprissa)

¿Dónde ver la final femenina?

La final entre Saprissa y Dimas Escazú se podrá observar en vivo por las señales de FUTV y TD Más.

El compromiso genera gran expectativa debido a que marcará el final del dominio rojinegro y coronará a un nuevo campeón en el fútbol femenino nacional.

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Saprissa buscará volver a levantar un título femenino, mientras que Dimas intentará hacer historia con una conquista inédita.