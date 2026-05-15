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¿A qué hora y por cuál canal ver la final femenina entre Saprissa y Dimas Escazú este viernes?

Tras la sorpresiva eliminación de Alajuelense, el fútbol femenino costarricense tendrá nueva campeona este viernes cuando Saprissa y Dimas Escazú disputen la gran final del Clausura

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Por Hillary Chinchilla Marín

El fútbol femenino de Costa Rica tendrá este viernes una nueva campeona, luego de la inesperada eliminación de Alajuelense, equipo que había conquistado los últimos nueve torneos nacionales.

Ahora serán Dimas Escazú y el Saprissa FF las encargadas de disputar la gran final del Torneo de Clausura en un intenso duelo a partido único.

El encuentro se jugará este viernes 15 de mayo a las 8 p. m. en el estadio Nicolás Macís, en Escazú.

Saprissa FF venció a Sporting en la semifinal a partido único, en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.
Saprissa FF venció a Sporting en la semifinal a partido único, en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina. (Prensa Saprissa/Deportivo Saprissa)

¿Dónde ver la final femenina?

La final entre Saprissa y Dimas Escazú se podrá observar en vivo por las señales de FUTV y TD Más.

El compromiso genera gran expectativa debido a que marcará el final del dominio rojinegro y coronará a un nuevo campeón en el fútbol femenino nacional.

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Saprissa buscará volver a levantar un título femenino, mientras que Dimas intentará hacer historia con una conquista inédita.

Alajuelense vs. Dimas, final del fútbol femenino
Dimas Escazú buscará vencer al Saprissa y coronarse (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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