¿A qué hora y por cuál canal ver los X-Knights este sábado?

La adrenalina del X-Knights 2026 se vivirá este sábado 28 de febrero en el Estadio Nacional, en un evento que reunirá a figuras internacionales del freestyle motocross y del Supercross. La competencia comenzará a las 8:00 p.m. y podrá verse por Teletica canal 7 y TD Max.

El espectáculo será la segunda fecha de la Freestyle GP World Cup, la nueva Copa del Mundo de Freestyle Motocross (FMX), cuya primera jornada se disputó en Pamplona, España.

X-Knights 2026 Este año vuelve el piloto más querido por los ticos, Dany Pajarito Torres Cortesía: MJComunicación (La Nación/X-Knights 2026)

Pilotos internacionales en escena

Entre los competidores confirmados destacan el español Danny “El Pajarito” Torres, el japonés Taka Higashino, el francés David Rinaldo, ganador de la primera fecha en España, así como el español José “Mincha” Canosa, actual campeón defensor del X-Knights.

También participarán el español Maikel Melero, el italiano Davide Rossi y el chileno Marco González, quienes buscarán sumar puntos en el campeonato mundial.

Más que freestyle

Pilotos internacionales competirán en la Freestyle GP World Cup. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Además de la competencia principal de freestyle motocross, el evento incluirá el Campeonato Panamericano de Supercross, que reunirá a pilotos destacados de la región en una noche cargada de velocidad y saltos extremos.

El X-Knights se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del motociclismo extremo en el país y ahora forma parte oficial del calendario de la Copa del Mundo, elevando el nivel de la competencia en territorio costarricense.

Este sábado, a partir de las 8:00 p.m., el Estadio Nacional será escenario de una de las citas deportivas más intensas del año.

