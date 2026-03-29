Actores de serie de Harry Potter reciben amenazas de muerte tras anuncio del estreno de la serie

La esperada serie de Harry Potter de HBO enfrenta una fuerte controversia luego de que varios actores recibieran amenazas de muerte, situación que obligó a la producción a reforzar medidas de seguridad.

El caso más visible es el del actor Paapa Essiedu, quien interpretará a Severus Snape, y que ha sido blanco de mensajes violentos en redes sociales.

HBO toma medidas ante amenazas

HBO anunció el estreno de la nueva serie de Harry Potter para diciembre del 2026. (HBO Max/Redes sociales)

Según People, el CEO de HBO, Casey Bloys, la producción confirmaron que ya contemplaba posibles reacciones negativas, pero la situación escaló rápidamente tras el anuncio del elenco.

“Para los actores de cualquier gran show, puede ser en ocasiones peligroso”, indicó Bloys en declaraciones a Variety, donde también explicó que se brinda capacitación sobre manejo de redes sociales.

El propio Essiedu reveló la gravedad de los mensajes recibidos. “Me han dicho: ‘Renuncia o te mataré’”, declaró en entrevista con The Times.

La polémica surge en medio del lanzamiento del primer vistazo oficial de la serie, que generó alto impacto en redes sociales. La imagen, que superó casi un millón de “me gusta”, muestra a Dominic McLaughlin caracterizado como Harry Potter en Hogwarts.

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La producción, cuyo estreno está para la Navidad del 2026, también cuenta con John Lithgow como Albus Dumbledore, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Bloys aseguró que está “encantado” con el avance del proyecto, pese al contexto de críticas y ataques hacia el elenco.

Alan Rickman encarnó al complejo y enigmático Snape. Paapa Essiedu, actor británico de origen ghanés, lo interpretará en la serie de HBO. (Archivo LN/Archivo LN)

Nota realizada con ayuda de IA