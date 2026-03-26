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HBO mostró el primer tráiler de la serie de Harry Potter y confirmó la fecha de estreno en 2026

HBO lanzó el primer adelanto de la esperada serie de Harry Potter y confirmó cuándo llegará a la pantalla

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Por Hillary Chinchilla Marín

La esperada serie de Harry Potter ya tuvo su primer vistazo oficial. HBO presentó el tráiler inicial de la producción que promete revivir el mundo mágico con una nueva adaptación.

Primer vistazo al mundo mágico

Esta foto de distribución sin ubicación, publicada por HBO el 14 de julio de 2025, muestra al actor escocés Dominic McLaughlin como Harry Potter. El rodaje de una serie de televisión de Harry Potter comenzó y su estreno está previsto para 2027, lo que llevará por primera vez el éxito de Hollywood a la pantalla chica. Adaptada de los libros de enorme popularidad, que también dieron lugar a películas taquilleras y espectáculos teatrales, la más reciente entrega del niño que sobrevivió se filma en los estudios Warner Bros. en Leavesden, Reino Unido, informó el estudio el 14 de julio de 2025. (Foto de Aidan MONAGHAN / HBO / AFP) / USO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL - CRÉDITO OBLIGATORIO “AFP PHOTO / HBO / AIDAN MONAGHAN” - PROHIBIDO SU USO EN MARKETING - PROHIBIDO EN CAMPAAÑAS PUBLICITARIAS - DISTRIBUIDA COMO SERVICIO A CLIENTES.
Esta foto de distribución sin ubicación, publicada por HBO el 14 de julio de 2025, muestra al actor escocés Dominic McLaughlin como Harry Potter. (AIDAN MONAGHAN/AFP)

El adelanto muestra algunos de los escenarios más icónicos de la historia, como el callejón Diagon, el expreso de Hogwarts y el estadio de quidditch, además de los primeros momentos del joven Harry en el mundo muggle.

También se pueden ver personajes clave como Hagrid, Minerva McGonagall y Pomona Sprout, aunque otros nombres importantes como Dumbledore y Snape aún no aparecen.

La serie ha generado expectativa no solo por el cambio de elenco, sino por su escala. Se reporta como una de las producciones más costosas, con un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares por capítulo.

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Además, se ha adelantado que la historia será más fiel a los libros, lo que ha despertado interés entre los seguidores de la saga.

Nueva serie de Harry Potter
HBO anunció el estreno de la nueva serie de Harry Potter para diciembre del 2026. (HBO Max/Redes sociales)

Fecha de estreno confirmada

HBO también confirmó que la serie se estrenará en Navidad de 2026, marcando el regreso a Hogwarts el próximo 25 de diciembre.

El lanzamiento del tráiler ha reavivado el entusiasmo por una de las franquicias más populares del cine y la literatura.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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