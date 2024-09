Afición de Alajuelense dictó sentencia y señaló al culpable del empate contra Saprissa

Alajuelense y Saprissa quedaron empatados. (Jose Cordero)

La afición de Alajuelense no aguantó nada y señaló al que consideran el principal culpable del empate 1-1 contra Saprissa, este domingo, en el estadio Alejandro Morera Soto.

Al que los manudos reprochan fue al lateral izquierdo Ian Lawrence, quien falla en la marca del gol morado y además erró varios pases que colmaron la paciencia de los presentes en el estadio, que se lo hicieron saber a punta de silbidos cada vez que tocaba la bola.

Pero no solo eso, al lateral Alajuelense también lo han despellejado en redes sociales, donde ha sido señalado como el máxico culpable del marcador.

Ian Lawrence fue el único culpable del empate 1-1 de Alajuela y Saprissa. (Prensa Alajuelense)

“Un clásico más entregado por este mocoso chineado. Se le ha dado todo, más de lo que merece y nuevamente vendió, no solo en gol, sino en todo el desarrollo del partido”, “Me harté de pedir que se fuera Ian”, “Un lateral temeroso cuando tiene la pelota, no gana línea de fondo, falla pases cortos de rutina, no centra”, “Es de los peores laterales izquierdos que ha tenido la LDA en toda su historia y no, no estoy exagerando”, es parte de los comentarios que se leen en X (antiguo Twitter).

Pese a la ola de críticas que ha recibido Lawrence, no solo en este partido, Alexandre Guimaraes, técnico de Alajuelense, lo sigue defendiendo a capa y espada.

“Todos los futbolistas tienen que demostrar personalidad jugando en un equipo grande, Ian ha tenido un buen campeonato y sus datos son bastante buenos como lateral, necesitábamos más profundidad y amplitud y ahí vienen los cambios, al igual que Carlos Martínez, a quien también critican, pero nosotros nos basamos en datos”.