Al fin la FIFA revela los artistas elegidos para las aperturas del Mundial 2026

La FIFA confirmó oficialmente los artistas que participarán en las ceremonias de apertura del Mundial 2026, torneo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá y que tendrá espectáculos distintos en cada uno de los partidos inaugurales de los países anfitriones.

México abrirá el Mundial con sabor latino

Katy Perry encabezará la ceremonia inaugural de Estados Unidos. (CARL DE SOUZA/AFP)

El torneo arrancará oficialmente el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido entre México y Sudáfrica.

Para esa inauguración, la FIFA apostó por una mezcla de música regional, pop y cumbia mexicana.

Artistas confirmados para México: Copiado!

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Los Ángeles Azules

Tyla (Sudáfrica)

La ceremonia tendrá una duración aproximada de 16 minutos y 30 segundos.

Estados Unidos tendrá a Katy Perry como gran estrella

El debut de la selección estadounidense será el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles frente a Paraguay.

La gran figura elegida por FIFA para ese espectáculo será la cantante Katy Perry.

Katy Perry

Future

Sanjoy

Marilina Bogado (Paraguay)

La ceremonia estadounidense tendrá una duración cercana a los 13 minutos.

Canadá apostará por talento nacional

Ese mismo 12 de junio, Canadá jugará ante Bosnia y Herzegovina en Toronto.

La FIFA decidió que el show estuviera dominado por artistas canadienses.

Las estrellas confirmados para Canadá: Copiado!

Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara

También habrá artistas internacionales repartidos en el torneo

Además de los shows principales, FIFA confirmó la participación de artistas internacionales que aparecerán en distintas ceremonias relacionadas con el Mundial.

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Otros artistas confirmados: Copiado!

J Balvin

Anitta

Danny Ocean

Elyanna

Vegedream

Jessie Reyez

Nora Fatehi

William Prince

Lisa (BLACKPINK)

Belinda y Los Ángeles Azules lanzaron el tema "Por ella", que formará parte del repertorio de la Copa del Mundo 2026. Foto: FIFA.com (Foto: FIFA.com/Foto: FIFA.com)

FIFA prepara más sorpresas

La organización también trabaja en una ceremonia especial para la final del Mundial, que se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium, aunque todavía no se revelan los artistas principales de ese evento.

Además, el 4 de julio habrá shows especiales relacionados con el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos.

Con figuras del pop, rock, música urbana y regional mexicana, la FIFA busca que el Mundial 2026 tenga ceremonias más grandes y diversas que nunca, reflejando la mezcla cultural de los tres países organizadores.