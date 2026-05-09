Teleguía Deportes

Al fin la FIFA revela los artistas elegidos para las aperturas del Mundial 2026

La FIFA confirmó los artistas que participarán en las ceremonias de apertura de México, Estados Unidos y Canadá

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La FIFA confirmó oficialmente los artistas que participarán en las ceremonias de apertura del Mundial 2026, torneo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá y que tendrá espectáculos distintos en cada uno de los partidos inaugurales de los países anfitriones.

México abrirá el Mundial con sabor latino

El trofeo del Mundial 2026 fue presentado el pasado 20 de marzo en Chichen Itzá, México; este país será una de las tres sedes junto a Estados Unidos y Canadá.
Katy Perry encabezará la ceremonia inaugural de Estados Unidos. (CARL DE SOUZA/AFP)

El torneo arrancará oficialmente el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido entre México y Sudáfrica.

Para esa inauguración, la FIFA apostó por una mezcla de música regional, pop y cumbia mexicana.

Artistas confirmados para México:

  • Maná
  • Alejandro Fernández
  • Belinda
  • Los Ángeles Azules
  • Tyla (Sudáfrica)

La ceremonia tendrá una duración aproximada de 16 minutos y 30 segundos.

Estados Unidos tendrá a Katy Perry como gran estrella

El debut de la selección estadounidense será el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles frente a Paraguay.

La gran figura elegida por FIFA para ese espectáculo será la cantante Katy Perry.

  • Katy Perry
  • Future
  • Sanjoy
  • Marilina Bogado (Paraguay)

La ceremonia estadounidense tendrá una duración cercana a los 13 minutos.

Canadá apostará por talento nacional

Ese mismo 12 de junio, Canadá jugará ante Bosnia y Herzegovina en Toronto.

La FIFA decidió que el show estuviera dominado por artistas canadienses.

Las estrellas confirmados para Canadá:

  • Michael Bublé
  • Alanis Morissette
  • Alessia Cara

También habrá artistas internacionales repartidos en el torneo

Además de los shows principales, FIFA confirmó la participación de artistas internacionales que aparecerán en distintas ceremonias relacionadas con el Mundial.

LEA MÁS: Estos son los millonarios precios de las entradas al Mundial 2026 que tienen furiosos a los aficionados

Otros artistas confirmados:

  • J Balvin
  • Anitta
  • Danny Ocean
  • Elyanna
  • Vegedream
  • Jessie Reyez
  • Nora Fatehi
  • William Prince
  • Lisa (BLACKPINK)
Belinda y Los Ángeles Azules
Belinda y Los Ángeles Azules lanzaron el tema "Por ella", que formará parte del repertorio de la Copa del Mundo 2026. Foto: FIFA.com (Foto: FIFA.com/Foto: FIFA.com)

FIFA prepara más sorpresas

La organización también trabaja en una ceremonia especial para la final del Mundial, que se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium, aunque todavía no se revelan los artistas principales de ese evento.

Además, el 4 de julio habrá shows especiales relacionados con el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos.

Con figuras del pop, rock, música urbana y regional mexicana, la FIFA busca que el Mundial 2026 tenga ceremonias más grandes y diversas que nunca, reflejando la mezcla cultural de los tres países organizadores.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mundial2026FIFAArtistasMéxicoEstados UnidosCanadáBelinda
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.