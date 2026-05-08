Estos son los millonarios precios de las entradas al Mundial 2026 que tienen furiosos a los aficionados

Los precios para asistir al Mundial 2026 se dispararon a niveles históricos en Estados Unidos, provocando una ola de críticas contra la FIFA, especialmente por los elevados costos de las últimas fases de venta.

La final alcanza precios descomunales

Los aficionados critican los elevados precios del torneo. (YURI CORTEZ/AFP)

Según plataformas de reventa como VividSeats, las entradas más baratas para la final del Mundial, que se jugará el 19 de julio en el estadio MetLife, superan los 9.263 dólares, mientras que las más exclusivas llegaron a ofrecerse por más de 64.822 dólares.

Incluso, en días recientes aparecieron boletos publicados por cifras cercanas a los 2 millones de dólares, aunque eso no significa necesariamente que se vendan a ese precio.

¿Cuánto es eso en colones?

Tomando como referencia un tipo de cambio de ₡459 por dólar, estos son algunos de los precios más comentados:

Partido Precio en dólares Precio aproximado en colones Final Mundial 2026 (más barata) $9.263 ₡4,2 millones Final Mundial 2026 (más cara) $64.822 ₡29,7 millones Entrada publicada más extrema $2 millones ₡918 millones Estados Unidos vs Paraguay $942 ₡432 mil Estados Unidos vs Paraguay (VIP) $7.877 ₡3,6 millones Argentina vs Argelia $776 ₡356 mil Argentina vs Argelia (VIP) $5.362 ₡2,4 millones

¿Por qué son tan caros?

En Estados Unidos la reventa de entradas es legal y funciona mediante un sistema de “mercado dinámico”, donde los usuarios pueden fijar el precio según la demanda.

Esto provoca que eventos de enorme interés, como el Mundial, el Super Bowl o finales de la NBA, alcancen cifras extremadamente altas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió recientemente este modelo.

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“Tenemos que aplicar precios de mercado”, afirmó durante una actividad en Los Ángeles.

Además, señaló que aunque algunos consideran elevados los precios oficiales, en reventa terminan siendo aún más altos.

La final del Mundial 2026 tendrá entradas de millones de colones. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Aficionados explotan en redes

Las cifras provocaron fuertes reacciones en redes sociales, donde miles de aficionados cuestionan que asistir al Mundial se haya vuelto prácticamente imposible para muchas familias.

Aunque algunos precios podrían bajar conforme se acerquen los partidos y dependa la demanda, el tema sigue generando molestia entre seguidores del fútbol alrededor del mundo.