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Estos son los millonarios precios de las entradas al Mundial 2026 que tienen furiosos a los aficionados

Los precios de reventa para los partidos del Mundial 2026 alcanzaron cifras históricas en Estados Unidos y provocaron una ola de críticas contra la FIFA

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Por Hillary Chinchilla Marín

Los precios para asistir al Mundial 2026 se dispararon a niveles históricos en Estados Unidos, provocando una ola de críticas contra la FIFA, especialmente por los elevados costos de las últimas fases de venta.

La final alcanza precios descomunales

Estadio Azteca, listo para el Mundial 2026. Foto: AFP.
Los aficionados critican los elevados precios del torneo. (YURI CORTEZ/AFP)

Según plataformas de reventa como VividSeats, las entradas más baratas para la final del Mundial, que se jugará el 19 de julio en el estadio MetLife, superan los 9.263 dólares, mientras que las más exclusivas llegaron a ofrecerse por más de 64.822 dólares.

Incluso, en días recientes aparecieron boletos publicados por cifras cercanas a los 2 millones de dólares, aunque eso no significa necesariamente que se vendan a ese precio.

¿Cuánto es eso en colones?

Tomando como referencia un tipo de cambio de ₡459 por dólar, estos son algunos de los precios más comentados:

PartidoPrecio en dólaresPrecio aproximado en colones
Final Mundial 2026 (más barata)$9.263₡4,2 millones
Final Mundial 2026 (más cara)$64.822₡29,7 millones
Entrada publicada más extrema$2 millones₡918 millones
Estados Unidos vs Paraguay$942₡432 mil
Estados Unidos vs Paraguay (VIP)$7.877₡3,6 millones
Argentina vs Argelia$776₡356 mil
Argentina vs Argelia (VIP)$5.362₡2,4 millones

¿Por qué son tan caros?

En Estados Unidos la reventa de entradas es legal y funciona mediante un sistema de “mercado dinámico”, donde los usuarios pueden fijar el precio según la demanda.

Esto provoca que eventos de enorme interés, como el Mundial, el Super Bowl o finales de la NBA, alcancen cifras extremadamente altas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió recientemente este modelo.

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“Tenemos que aplicar precios de mercado”, afirmó durante una actividad en Los Ángeles.

Además, señaló que aunque algunos consideran elevados los precios oficiales, en reventa terminan siendo aún más altos.

La final del Mundial 2026 tendrá entradas de millones de colones. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Aficionados explotan en redes

Las cifras provocaron fuertes reacciones en redes sociales, donde miles de aficionados cuestionan que asistir al Mundial se haya vuelto prácticamente imposible para muchas familias.

Aunque algunos precios podrían bajar conforme se acerquen los partidos y dependa la demanda, el tema sigue generando molestia entre seguidores del fútbol alrededor del mundo.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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