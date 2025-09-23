Alajuelense vs. Motagua: ¿A qué hora y por qué canal de TV ver el partido?

Alajuelense tendrá un gran reto este martes en Copa Centroamericana contra el Motagua (Jose Cordero/José Cordero)

Este martes vuelve la acción dela Copa Centroamericana con un atractivo partido en Alajuelense y el Motagua de Honduras.

El torneo regional centroamericano vuelve y con una fase llena de emoción, los cuartos de final.

El Morera Soto será escenario de un partido con mucha historia, ya que los manudos llegan como bicampeones del torneo, mientras que los hondureños han demostrado ser uno de los equipos más sólidos del presente torneo. Ambos conjuntos saben que un buen resultado en la ida puede marcar el rumbo de la serie.

Lo que está en juego

El ganador de esta serie no solo avanzará a semifinales, sino que también asegurará un lugar en la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf, lo que aumenta la relevancia del duelo.

Para Alajuelense, avanzar significa reafirmar su hegemonía en la región; para Motagua, sería un golpe de autoridad ante uno de los equipos más laureados de Centroamérica.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro de ida se disputará este martes 23 de septiembre en el Estadio Alejandro Morera Soto. El pitazo inicial será a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica y Honduras).

La transmisión estará disponible en ESPN y la plataforma Disney+, que cuentan con los derechos oficiales del torneo.