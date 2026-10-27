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Alajuelense vs. Motagua: hora y canal para ver la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana

Motagua puede avanzar con un empate con goles por el criterio del gol de visitante

Por Hillary Chinchilla Marín

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La Liga Deportiva Alajuelense recibirá al Motagua de Honduras este jueves 29 de octubre de 2026, en el Estadio Alejandro Morera Soto, para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los manudos buscarán aprovechar su condición de locales para conseguir el boleto a la final, después de empatar 0-0 en el primer enfrentamiento disputado el pasado 22 de octubre en Tegucigalpa.

La eliminatoria permanece abierta, aunque el conjunto hondureño cuenta con la posibilidad de avanzar mediante el criterio del gol de visitante.

¿Qué necesita Alajuelense para clasificar a la final?

Alajuelense vs. Motagua: hora y canal para ver la semifinal de vuelta de Copa Centroamericana
Alajuelense vs. Motagua: hora y canal para ver la semifinal de vuelta de Copa Centroamericana (Chatgpt/Chatgpt)

El equipo rojinegro avanzará si consigue una victoria por cualquier marcador.

Por su parte, el Motagua clasificará si gana o si logra un empate con goles, debido al mencionado criterio del gol de visitante.

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Si el encuentro termina nuevamente 0-0, será necesario disputar tiempos extra y, de mantenerse la igualdad, una tanda de penales.

La Liga buscará continuar su camino hacia un posible cuarto título consecutivo de la competición regional.

¿A qué hora y por cuál canal ver Alajuelense vs. Motagua?

El partido se jugará este jueves 29 de octubre, a las 8 p. m., hora de Costa Rica, en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

La transmisión estará disponible por ESPN y mediante la plataforma Disney+.

El ganador de la serie obtendrá un boleto a la final de la Copa Centroamericana 2026.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.