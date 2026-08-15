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Alajuelense vs. Puntarenas: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este sábado?

Alajuelense busca tres puntos en casa en la cuarta fecha frente a Puntarenas

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Por Hillary Chinchilla Marín
Alajuelense contra Puntarenas por la jornada 11 de la Liga Promérica 2025
Alajuelense vs. Puntarenas se disputará este sábado en el estadio Alejandro Morera Soto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense y Puntarenas FC se enfrentarán este sábado en un partido que tendrá un ambiente especial en el estadio Alejandro Morera Soto, donde muchos aficionados celebrarán el Día de la Madre disfrutando del fútbol.

El compromiso corresponde a la cuarta fecha del torneo nacional y representa una oportunidad importante para los manudos de sumar tres puntos frente a su afición.

Alajuelense quiere presionar a Saprissa

Los rojinegros buscarán aprovechar su condición de locales para intentar derrotar al cuadro porteño y seguir metiéndole presión al Deportivo Saprissa, actual líder del campeonato.

Una victoria permitiría a la Liga mantener el paso en la parte alta de la clasificación y trasladarle la presión al conjunto morado, que tendrá un complicado compromiso este sábado contra el Cartaginés.

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Para Puntarenas, la visita al Morera Soto representa otro exigente reto en este inicio de campeonato.

¿A qué hora y por cuál canal ver Alajuelense vs. Puntarenas?

El partido entre manudos y porteños comenzará este sábado a las 4 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los aficionados que no puedan asistir al estadio podrán seguir el encuentro por la señal de FUTV.

Nota realizada con ayuda de la IA y revisada por un editor.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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