Alajuelense vs. Puntarenas: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este sábado?

Alajuelense vs. Puntarenas se disputará este sábado en el estadio Alejandro Morera Soto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense y Puntarenas FC se enfrentarán este sábado en un partido que tendrá un ambiente especial en el estadio Alejandro Morera Soto, donde muchos aficionados celebrarán el Día de la Madre disfrutando del fútbol.

El compromiso corresponde a la cuarta fecha del torneo nacional y representa una oportunidad importante para los manudos de sumar tres puntos frente a su afición.

Alajuelense quiere presionar a Saprissa

Los rojinegros buscarán aprovechar su condición de locales para intentar derrotar al cuadro porteño y seguir metiéndole presión al Deportivo Saprissa, actual líder del campeonato.

Una victoria permitiría a la Liga mantener el paso en la parte alta de la clasificación y trasladarle la presión al conjunto morado, que tendrá un complicado compromiso este sábado contra el Cartaginés.

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Para Puntarenas, la visita al Morera Soto representa otro exigente reto en este inicio de campeonato.

¿A qué hora y por cuál canal ver Alajuelense vs. Puntarenas?

El partido entre manudos y porteños comenzará este sábado a las 4 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los aficionados que no puedan asistir al estadio podrán seguir el encuentro por la señal de FUTV.

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🔜 | Jornada 4 🆚 Puntarenas FC

🗓️ | Sábado 15 de agosto, 4:00 pm

🏟️ | Estadio Alejandro Morera Soto

📺 | FUTV

🎟️ | https://t.co/3J36mPQP0D



*Apertura boletería: 1:00pm.

*Apertura de puertas: 2:00pm



➡️ @bydcostarica #VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/3DmHGv6wP3 — Alajuelense (@ldacr) August 15, 2026

Nota realizada con ayuda de la IA y revisada por un editor.