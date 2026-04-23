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Alajuelense vs Puntarenas: hora y canal del partido clave en el que la Liga NO puede fallar

Liga Deportiva Alajuelense enfrenta un duelo decisivo ante Puntarenas este jueves

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Por Hillary Chinchilla Marín

La Liga Deportiva Alajuelense se juega gran parte de su temporada este jueves a las 8 p. m. cuando reciba al Municipal Puntarenas en el estadio Alejandro Morera Soto, en un partido en el que no puede fallar si quiere seguir con vida.

Un triunfo obligatorio para seguir con vida

Puntarenas FC es más que Liga Deportiva Alajuelense en el 'Lito' Pérez.
Alajuelense enfrenta a Puntarenas en el Morera Soto por un cupo a semifinales. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El conjunto rojinegro llega a este compromiso con la presión de ganar para mantenerse en la pelea directa con el Cartaginés, equipo que actualmente disputa ese cupo restante. Con Herediano, Saprissa y Liberia ya clasificados, la lucha se centra únicamente entre manudos y brumosos.

El encuentro será transmitido por FUTV, canal que llevará las acciones de un duelo que podría marcar el rumbo de la última jornada del torneo.

Alajuelense no depende de sí mismo en esta recta final. Además de vencer a Puntarenas, deberá imponerse el fin de semana ante Liberia y esperar una derrota del Cartaginés contra el ya descendido Guadalupe.

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La combinación de resultados mantiene a los rojinegros con opciones, pero sin margen de error. Un empate o derrota los deja sin aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

El equipo dirigido por Óscar Ramírez, buscará aprovechar su localía en el Morera Soto, donde la afición jugará un papel clave en este cierre de campeonato.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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