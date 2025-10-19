Alajuelense vs Saprissa: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el clásico nacional?

Alajuelense y Saprissa se enfrentan en un clásico clave por el liderato del Torneo de Apertura 2025. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa se disputará este domingo a las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela. El encuentro es crucial para definir quién se quedará con el liderato del Torneo de Apertura 2025.

Los morados, dirigidos por Vladimir Quesada, llegan en la primera posición con 23 puntos en 12 partidos, mientras que los manudos del Machillo Ramírez ocupan la segunda casilla con 21 unidades y un juego menos. Un triunfo rojinegro en casa los pondría en la cima de la tabla.

Un duelo con historia y rivalidad

El enfrentamiento entre Alajuelense y Saprissa es el más esperado por la afición tica. Ambos equipos llegan en buen momento ofensivo. Sin duda un juego diferente que paraliza a las dos aficiones más grandes del país.

Transmisión y detalles del partido

El choque podrá verse en exclusiva por el canal FUTV, que tendrá cobertura previa desde las 5 p. m. El encuentro contará con arbitraje de Steven Madrigal, designado por la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol.

El ganador saldrá fortalecido en la lucha por el primer lugar de la tabla, cuando restan pocas fechas para el cierre de la fase regular.