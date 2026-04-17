Alajuelense vs. Saprissa: ¿A qué hora y por cuál canal ver el clásico nacional este domingo?

La Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa protagonizan un clásico nacional cargado de presión, con ambos equipos jugándose objetivos clave en la recta decisiva del campeonato.

El conjunto morado se ubica en la segunda posición y necesita un triunfo para afianzarse en ese puesto, mientras que la Liga enfrenta un panorama complicado al estar fuera de la zona de clasificación.

Alajuelense y Saprissa se medirán en un intenso clásico Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Presión total por avanzar

Los tibaseños llegan con la tarea clara de sostener su lugar en la tabla, evitando cualquier tropiezo que comprometa su posición. En contraste, los manudos están obligados a ganar para recortar distancia con Liberia y meterse en puestos de clasificación a la siguiente fase.

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El margen de error es mínimo para la Liga, que necesita sumar de a tres para seguir con aspiraciones en el torneo.

Motivación morada y urgencia rojinegra

Saprissa encara el compromiso con un impulso anímico importante tras conquistar el Torneo de Copa, lo que refuerza su confianza.

Del otro lado, el cuadro rojinegro llega con la presión de responder en un escenario donde no hay espacio para fallar, en un clásico que puede marcar su futuro inmediato.

El encuentro se disputará el domingo 19 de abril a las 5 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver por FUTV.