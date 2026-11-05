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Alajuelense vs. Sporting FC: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de este fin de semana?

El conjunto josefino llega como protagonista y apunta a tres puntos vitales como visitante

Por Hillary Chinchilla Marín

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La Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Sporting FC este sábado 7 de noviembre, en un atractivo juego de la jornada número 16 del Torneo de Apertura.

El compromiso enfrenta a dos equipos con objetivos importantes en la recta final del campeonato nacional.

Sporting pelea el liderato y Alajuelense busca asegurar su posición

El conjunto josefino llega como uno de los protagonistas de la lucha por el primer lugar de la tabla y buscará sumar tres puntos en condición de visitante.

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Por su parte, los rojinegros están muy cerca y necesitan aprovechar su localía para mantenerse entre los equipos que ocupan puestos de clasificación.

Alajuelense recibirá a Sporting FC este sábado 7 de noviembre.
Alajuelense recibirá a Sporting FC este sábado 7 de noviembre. (Chatgpt/Chatgpt)

¿A qué hora y por cuál canal ver Alajuelense vs. Sporting?

PartidoAlajuelense vs. Sporting FC
FechaSábado 7 de noviembre de 2026
Hora8:00 p. m.
EstadioAlejandro Morera Soto
Canal de TVFUTV
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Liga Deportiva AlajuelenseSporting FCTorneo de Apertura jornada 16
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.