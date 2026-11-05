Alajuelense vs. Sporting FC: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de este fin de semana?

La Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Sporting FC este sábado 7 de noviembre, en un atractivo juego de la jornada número 16 del Torneo de Apertura.

El compromiso enfrenta a dos equipos con objetivos importantes en la recta final del campeonato nacional.

Sporting pelea el liderato y Alajuelense busca asegurar su posición

El conjunto josefino llega como uno de los protagonistas de la lucha por el primer lugar de la tabla y buscará sumar tres puntos en condición de visitante.

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Por su parte, los rojinegros están muy cerca y necesitan aprovechar su localía para mantenerse entre los equipos que ocupan puestos de clasificación.

Alajuelense recibirá a Sporting FC este sábado 7 de noviembre. (Chatgpt/Chatgpt)

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