Alajuelense vs. Sporting FC: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de este fin de semana?

La Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Sporting FC este sábado 7 de noviembre, en un atractivo juego de la jornada número 16 del Torneo de Apertura.
El compromiso enfrenta a dos equipos con objetivos importantes en la recta final del campeonato nacional.
Sporting pelea el liderato y Alajuelense busca asegurar su posición
El conjunto josefino llega como uno de los protagonistas de la lucha por el primer lugar de la tabla y buscará sumar tres puntos en condición de visitante.
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Por su parte, los rojinegros están muy cerca y necesitan aprovechar su localía para mantenerse entre los equipos que ocupan puestos de clasificación.
¿A qué hora y por cuál canal ver Alajuelense vs. Sporting?
|Partido
|Alajuelense vs. Sporting FC
|Fecha
|Sábado 7 de noviembre de 2026
|Hora
|8:00 p. m.
|Estadio
|Alejandro Morera Soto
|Canal de TV
|FUTV