ALERTA: ¿No le sirven algunas páginas web? Esto es lo que está pasando a nivel global

Millones de usuarios de todo el mundo, incluyendo a los de Costa Rica, se quedaron sin poder usar plataformas digitales gigantes este martes 18 de noviembre, luego de que se reportara una falla masiva en la red de la empresa Cloudflare.

La falla de internet afectó a servicios esenciales como la red social X (antes Twitter), la inteligencia artificial ChatGPT, la herramienta Canva y hasta el popular videojuego League of Legends.

Millones de usuarios se toparon con este mensaje de error hoy. La falla internet de Cloudflare afectó desde redes sociales hasta herramientas de inteligencia artificial. (captura/Captura)

El caos del “apagón”

Según Infobae, problema se dio durante las primeras horas de la mañana, cuando millones de usuarios notaron que era imposible cargar contenido, actualizar sus feeds o, simplemente, acceder a las aplicaciones.

Cloudflare admitió que estaba al tanto del “problema que afecta a ‘varios consumidores’” y que impide el funcionamiento normal de varias páginas y apps.

La empresa confirmó que investiga una “anomalía” que tiene a millones de usuarios afectados.

De los videojuegos a la inteligencia artificial

La caída X ChatGPT y otros gigantes se debe a una "anomalía" interna en Cloudflare que ya está siendo investigada. ¿Usted también se quedó sin servicio? (Shutterstock)

La interrupción ha sido reportada como global.

No solo las redes sociales fallaron. La inteligencia artificial también se fue en banda, pues la gente no pudo usar ChatGPT, la popular herramienta para generar textos y respuestas.

En el mundo gamer, se reportaron problemas severos de conectividad.

Específicamente, League of Legends registró numerosos errores, dejando a la gente “botada” sin poder iniciar sus partidas o sufriendo desconexiones. La caída X ChatGPT mostró el poder de esta falla.

¿Por qué pasó la falla?

Aunque la causa inicial sigue borrosa, los primeros reportes apuntan a un error durante tareas de mantenimiento programado que Cloudflare estaba realizando.

Según el medio ADSLZone, los servidores “parecen no haber respondido bien a dichas tareas”.

Esto significa que no fue un ataque, sino un fallo interno que tumbó servicios esenciales para la vida diaria digital de millones de usuarios.

Solo queda esperar

Ante esta falla de internet, los expertos han indicado que lo único que pueden hacer los clientes es esperar a que Cloudflare logre normalizar la situación.

Los clientes no tienen nada que hacer, solo tener paciencia y esperar que la luz digital regrese pronto.