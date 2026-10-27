Allan Alemán explotó contra los jugadores de Saprissa y muchos morados se sentirán identificados por el motivo

El exfutbolista Allan Alemán no se guardó nada al hablar del Deportivo Saprissa y lanzó fuertes críticas contra la actitud de los jugadores morados después de la derrota 2-1 contra San Carlos.

Durante el programa La Platea de este lunes, el exdelantero analizó lo ocurrido en el partido del fin de semana y dejó claro que su principal molestia no está relacionada con la calidad futbolística, sino con la entrega dentro de la cancha.

“Es un tema de actitud, es un tema de camisa, es un tema de amar y sentir lo que estoy vistiendo. Eso es lo que a mí me molesta”, expresó Alemán.

El exsaprissista aseguró que entiende que algunos futbolistas tengan más condiciones que otros, pero considera que la actitud no debería negociarse.

“Una cosa es la calidad, habrá jugadores más buenos que otros, pero a mí nadie me va a ganar en actitud en una mejenga”, manifestó.

Alemán también cuestionó que el conjunto tibaseño fuera superado en ese aspecto durante el compromiso contra los norteños.

“Yo, al partido que vi, actitud... ¿Cómo nos ganan? Nos pasan por encima en actitud”, reclamó.

Sus palabras reflejan la inconformidad que le dejó el rendimiento del equipo, especialmente por lo que considera una falta de intensidad para defender la camiseta morada.

Allan Alemán criticó la actitud de los jugadores de Saprissa tras perder ante San Carlos y señaló una acción de Bancy Hernández y Mariano Torres. (Captura de pantalla./Captura de pantalla.)

Puso de ejemplo lo ocurrido con Bancy Hernández

Para reforzar sus críticas, Allan Alemán recordó una acción protagonizada por Bancy Hernández durante los últimos minutos del encuentro.

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Según señaló, el futbolista tuvo que recibir un regaño de su capitán, Mariano Torres, para que corriera a realizar un saque de banda.

Ese episodio fue uno de los ejemplos que utilizó para cuestionar la actitud mostrada por los futbolistas de Saprissa en la derrota frente a San Carlos.

El mensaje del exdelantero fue claro: para él, más allá de las diferencias de talento, vestir la camiseta morada exige compromiso y entrega en cada jugada.