Allan Alemán y Víctor “Mambo” Núñez tuvieron fuerte encontronazo por culpa de Mariano Torres

Allan Alemán y Mambo Núñez tuvieron fuerte encontronazo por culpa de Mariano Torres (Captura de pantalla)

Allan Alemán y Víctor “Mambo” Núñez tuvieron una fuerte discusión por polémica jugada de Mariano Torres en partido entre Saprissa y Cartaginés.

Los ánimos se calentaron una vez más en el programa “La Platea” donde el exjugador morado defendió contra todo y todos al jugador argentino.

Para Alemán, la jugada que le costó la expulsión a Torres no era para tarjeta roja y hasta lo comparó con algo similar que pasó en el Mundial de Catar 2022, hecho que molestó a sus compañeros.

“Para mi gusto, mi simple opinión, esa jugada pasó por dos razones, el técnico debía ser amonestado, porque eso era, amonestación. En el mundial pasó eso con un jugador de Argentina contra Países Bajos y fue amarilla. El partido estaba caliente, antes de esa jugada el técnico salió su área y se metió en una jugada y le sacaron amarilla, estaba todo caliente. Para mi gusto, Mariano tenía que ser amonestado”, mencionó.

Ante el argumento de Alemán, sus compañeros, Christian Sandoval, Carlos Castro, David Diach y Núñez, le discutieron.

“No hay nada que defender, usted quiere enredar a la gente mae, cualquier opinión suya no vale, usted no puede defender eso, la opinión suya defendiendo a alguien de Saprissa mae, no es válida. Tiene que aceptar que se equivocó mae”, dijo molesto el Mambo interrumpiendo a su compañero.

Eso puso de peor humor al exdelantero de Saprissa que aseguró que si él habla y que tienen que respetarlo.

“Es mi opinión, yo sí hablo de Saprissa, lo que pasa es que usted con Heredia no habla. Bueno, ya no hablo más entonces, ahí murió, es mi opinión, sigan, sigan ustedes”, concluyó enojado.