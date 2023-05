Amigo de Gerard Piqué dice que en Costa Rica no hay calles

Deportistas y celebridades del internet se juntan en la Kings League. Foto: Twitch

Un amigo de Gerard Piqué e integrante de la Kings League, Javier Rúiz Delano, mejor conocido como xBuyer, afirmó que en Costa Rica no hay calles.

El youtuber contó una experiencia con un tico en medio de una transmisión de la Kings League y el video se hizo viral por el asombro de sus compañeros.

“Un detalle que tengo que decir de Costa Rica, a pesar de que no he ido en mi vida, es que en Costa Rica no hay calles de verdad”, mencionó.

Ante la sorpresa de todos, incluido Piqué, explicó que un día hizo un sorteo internacional y que el ganador fue un costarricense que no logró darle una dirección citando calles.

“Una vez hice un sorteo, lo ganó un chaval de Costa Rica y le dije vale, dame tu dirección y me dijo “cuando llegues a la farola de tal, giras a la izquierda” y le dije bueno, pero dame tu calle y me dijo ‘no hay’”, comentó.

Sus compañeros aseguraron que lo más probable es que donde vivía el ganador era un pueblo pequeño y no tenía calles, porque en todos lados hay.

El video se hizo viral en redes sociales donde muchos latinos se sintieron identificados con el país.