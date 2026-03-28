Amistosos rumbo al Mundial 2026: partidos y horarios de este sábado 28 de marzo

Las selecciones nacionales continúan su preparación de cara al Mundial 2026 con una intensa jornada de amistosos internacionales este sábado 28 de marzo, donde varios equipos medirán su nivel.

Horarios de los partidos

La jornada arranca desde temprano con varios encuentros en distintas partes del mundo.

Estados Unidos jugará contra Bélgica. (RICH STORRY/Getty Images via AFP)

Luego, a las 10:00 a. m., empezó el duelo entre Senegal y Perú, uno de los más atractivos de la jornada.

A las 11:00 a. m., se jugarán tres partidos en simultáneo: Escocia vs Japón, Hungría vs Eslovenia y Canadá vs Islandia.

Más tarde, a la 1:30 p. m., Estados Unidos se medirá ante Bélgica, en un duelo de alto nivel.

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En la noche, a las 6:00 p. m., Haití enfrentará a Túnez.

Finalmente, la jornada cerrará a las 7:00 p. m. con el partido entre México y Portugal, uno de los encuentros más esperados.

Preparación clave

Estos amistosos forman parte de la fecha FIFA, donde las selecciones aprovechan para ajustar detalles y evaluar jugadores de cara al Mundial. Alex Wong/Getty Images/AFP (Foto de ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP) (ALEX WONG/Getty Images via AFP)

Estos amistosos forman parte de la fecha FIFA, donde las selecciones aprovechan para ajustar detalles y evaluar jugadores de cara al Mundial.

Los encuentros permiten medir el nivel competitivo y llegar con mejor preparación al torneo más importante del fútbol.