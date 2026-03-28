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Amistosos rumbo al Mundial 2026: partidos y horarios de este sábado 28 de marzo

Las selecciones siguen su preparación y este sábado habrá una jornada completa de partidos internacionales

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Por Hillary Chinchilla Marín

Las selecciones nacionales continúan su preparación de cara al Mundial 2026 con una intensa jornada de amistosos internacionales este sábado 28 de marzo, donde varios equipos medirán su nivel.

Horarios de los partidos

La jornada arranca desde temprano con varios encuentros en distintas partes del mundo.

Costa Rica vs. Estados Unidos
Estados Unidos jugará contra Bélgica. (RICH STORRY/Getty Images via AFP)

Luego, a las 10:00 a. m., empezó el duelo entre Senegal y Perú, uno de los más atractivos de la jornada.

A las 11:00 a. m., se jugarán tres partidos en simultáneo: Escocia vs Japón, Hungría vs Eslovenia y Canadá vs Islandia.

Más tarde, a la 1:30 p. m., Estados Unidos se medirá ante Bélgica, en un duelo de alto nivel.

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En la noche, a las 6:00 p. m., Haití enfrentará a Túnez.

Finalmente, la jornada cerrará a las 7:00 p. m. con el partido entre México y Portugal, uno de los encuentros más esperados.

Preparación clave

WASHINGTON, D. C. – 29 de enero de 2026. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA mientras se dirige a la reunión de invierno de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, el 29 de enero de 2026 en Washington, D. C. Infantino promovió el Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México, y destacó los posibles beneficios para las ciudades anfitrionas y sus comunidades. Alex Wong/Getty Images/AFP (Foto de ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Estos amistosos forman parte de la fecha FIFA, donde las selecciones aprovechan para ajustar detalles y evaluar jugadores de cara al Mundial. Alex Wong/Getty Images/AFP (Foto de ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP) (ALEX WONG/Getty Images via AFP)

Estos amistosos forman parte de la fecha FIFA, donde las selecciones aprovechan para ajustar detalles y evaluar jugadores de cara al Mundial.

Los encuentros permiten medir el nivel competitivo y llegar con mejor preparación al torneo más importante del fútbol.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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