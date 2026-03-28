Cinco futbolistas que juegan en Costa Rica hacen historia con Nicaragua y uno se lleva la camiseta de una estrella

Nicaragua se enfrentó este viernes a Rusia en un amistoso que ganaron 3-1 los europeos y que del otro lado del San Juan califican como histórico por viajar hasta aquella nación.

Adonis Pineda, Jefferson Rivera y Cristian Reyes fueron titulares con la selección de Nicaragua en Rusia. (omada Facebook Federación de Nicaragua/La Nación)

Un detalle curioso es que en el combinado pinolero hubo cuatro jugadores que militan en el fútbol costarricense: el portero Adonis Pineda, el defensor Christian Reyes, el lateral Jefferson Rivera y el atacante Bancy Hernández.

En la convocatoria del técnico Otoniel Olivas también estaba el portero Darryl Parker, quien se quedó en la banca, aunque, pese a no jugar, se fue con un gran recuerdo: la camiseta del arquero ruso Matvey Safonov del París Saint Germain.

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Darryl Parker se llevó la camiseta de Matvey Safonov. portero del París Saint Germain. (X de Selección Nacional de Nicaragua/X de Selección Nacional de Nicaragua)

A quien no le fue tan bien fue a Reyes, tras ser expulsado a los dos minutos del segundo tiempo, por lo que puso a remar contra corriente a sus compañeros en el Ozor Arena, en Krasnodar, Rusia.

Óscar Acevedo, volante del Real Estelí, marcó el único gol pinolero a los 16, el cual significó el empate momentáneo.

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Nicaragua aguantó casi todo el primer tiempo con el marcador empatado, hasta que a los tres minutos de reposición Konstantin Tyukavin les anotó de penal para el 2-1. Al 83, Alexandr Golovin, volante del Mónaco de Francia, puso el 3-1.

El periodista nicaragüense Nectalí Zeledón destacó en su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, que Hernández fue el mejor del equipo en un partido en el que la Bicolor se plantó con personalidad y no fue a regalarse.