Arsenal vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver la semifinal de Champions League

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 5 de mayo en el Emirates Stadium, en un duelo decisivo por la semifinal de vuelta de la Champions League 2026, con un cupo a la gran final en juego.
Hora del partido Arsenal vs. Atlético
El compromiso se disputará en Londres y definirá a uno de los finalistas del torneo europeo.
Estos son los principales horarios:
- 1:00 p.m. en Costa Rica y Centroamérica
- 2:00 p.m. en Colombia, Perú y Ecuador
- 3:00 p.m. en Estados Unidos (ET)
- 4:00 p.m. en Argentina, Chile y Uruguay
- 9:00 p.m. en España
Dónde ver el partido EN VIVO
El encuentro podrá seguirse en diferentes plataformas:
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- TNT Sports y HBO Max en México
- ESPN en Latinoamérica
- Movistar Plus en España
Serie abierta rumbo a la final
El partido de ida terminó 1-1, dejando la eliminatoria completamente abierta.
El Arsenal golpeó primero con un penal de Viktor Gyökeres, mientras que el Atlético respondió en la segunda parte para igualar el marcador.
Ahora, ambos equipos llegan con la obligación de ganar para asegurar su boleto a la final.