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Arsenal vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver la semifinal de Champions League

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan en Londres por el pase a la final de la Champions League 2026

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Por Hillary Chinchilla Marín

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 5 de mayo en el Emirates Stadium, en un duelo decisivo por la semifinal de vuelta de la Champions League 2026, con un cupo a la gran final en juego.

Hora del partido Arsenal vs. Atlético

Arsenal's Brazilian defender #06 Gabriel Magalhaes challenges Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Club Atletico de Madrid and Arsenal at the Metropolitano stadium in Madrid on April 29, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)
Arsenal recibe al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium. (JAVIER SORIANO/AFP)

El compromiso se disputará en Londres y definirá a uno de los finalistas del torneo europeo.

Estos son los principales horarios:

  • 1:00 p.m. en Costa Rica y Centroamérica
  • 2:00 p.m. en Colombia, Perú y Ecuador
  • 3:00 p.m. en Estados Unidos (ET)
  • 4:00 p.m. en Argentina, Chile y Uruguay
  • 9:00 p.m. en España

Dónde ver el partido EN VIVO

El encuentro podrá seguirse en diferentes plataformas:

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  • TNT Sports y HBO Max en México
  • ESPN en Latinoamérica
  • Movistar Plus en España

Serie abierta rumbo a la final

El partido de ida terminó 1-1, dejando la eliminatoria completamente abierta.

El Arsenal golpeó primero con un penal de Viktor Gyökeres, mientras que el Atlético respondió en la segunda parte para igualar el marcador.

Ahora, ambos equipos llegan con la obligación de ganar para asegurar su boleto a la final.

La serie llega empatada tras el 1-1 en el partido de ida.
La serie llega empatada tras el 1-1 en el partido de ida. (Chatgpt/Chatgpt)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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