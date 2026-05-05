Arsenal vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver la semifinal de Champions League

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 5 de mayo en el Emirates Stadium, en un duelo decisivo por la semifinal de vuelta de la Champions League 2026, con un cupo a la gran final en juego.

Hora del partido Arsenal vs. Atlético

Arsenal recibe al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium. (JAVIER SORIANO/AFP)

El compromiso se disputará en Londres y definirá a uno de los finalistas del torneo europeo.

Estos son los principales horarios:

1:00 p.m. en Costa Rica y Centroamérica

2:00 p.m. en Colombia, Perú y Ecuador

3:00 p.m. en Estados Unidos (ET)

4:00 p.m. en Argentina, Chile y Uruguay

9:00 p.m. en España

Dónde ver el partido EN VIVO

El encuentro podrá seguirse en diferentes plataformas:

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TNT Sports y HBO Max en México

en México ESPN en Latinoamérica

en Latinoamérica Movistar Plus en España

Serie abierta rumbo a la final

El partido de ida terminó 1-1, dejando la eliminatoria completamente abierta.

El Arsenal golpeó primero con un penal de Viktor Gyökeres, mientras que el Atlético respondió en la segunda parte para igualar el marcador.

Ahora, ambos equipos llegan con la obligación de ganar para asegurar su boleto a la final.