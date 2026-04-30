Así está la relación de Carlos Serrano con sus compañeros de 120 minutos tras pleito que lo hizo irse del programa en vivo

El periodista Carlos Serrano nos habló brevemente sobre la relación con sus compañeros del espacio 120 Minutos, luego del tenso episodio en el que abandonó el programa en vivo tras molestarse por comentarios hacia su trabajo en Las Historias.

El punto que detonó el enojo

La discusión se dio en medio de un debate deportivo, pero el momento subió de tono cuando algunos compañeros hicieron comentarios sobre su labor como director del programa de canal 11.

Las bromas incluyeron referencias a que debía “ver más fútbol” y no enfocarse en otros contenidos, lo que terminó incomodando al periodista.

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Fue precisamente ese punto el que generó mayor molestia, ya que Serrano consideró que se estaba faltando el respeto a su trabajo y al equipo que lidera.

Carlos Serrano se fue de 120 minutos el miércoles cuando aún estaban en vivo. (Pantallazo 120 Minutos/Pantallazo 120 Minutos)

Salida en pleno programa

Tras los comentarios, Serrano reaccionó en vivo, pidió respeto y decidió apagar su micrófono antes de abandonar la cabina, dejando el programa en medio de la transmisión.

El momento rápidamente se volvió viral y generó múltiples reacciones en redes sociales.

¿Cómo está la relación ahora?

Consultado sobre el tema, Serrano fue breve pero contundente: “Todo perfecto, todo súper”.

Con esa declaración, el periodista deja entrever que la relación con sus compañeros se mantiene estable, pese al tenso episodio.

El incidente incluso provocó que el segmento fuera eliminado o editado en plataformas digitales, aumentando la atención del público.

Además, cabe destacar que el periodista sí está en el programa de este jueves, incluso fue el encargado de iniciarlo y pese a que la gente preguntó en los comentarios del live, no mencionaron el incidente.