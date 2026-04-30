Estos son los verdaderos motivos por los que Carlos Serrano explotó y dejó tirado 120 Minutos a medio programa

Carlos Serrano dejó la cabina de 120 Minutos muy molesto por las bromas de sus compañeros. (Marvin Caravaca)

Este miércoles, el programa 120 Minutos de radio Monumental alcanzó un nuevo nivel de polémica, tras un pesado momento que acabó con el periodista Carlos Serrano dejando la cabina de la emisora muy molesto con sus compañeros.

Es sabido que al espacio mañanero se le suele meter drama y pique como parte de su concepto, sus protagonistas han dicho en algunas ocasiones que todo es parte del show, pero esta vez parece que las cosas sí se salieron de las manos.

La polémica fue tan fuerte que la eliminaron de redes

Lo que llama la atención es que, a diferencia de otros momentos, la radio eliminó la transmisión en vivo del Facebook de Deportes Monumental y su emisión en YouTube fue editada para cortarle el polémico momento, por lo que dejaron solo una parte.

Al ver extractos de la bronca en redes sociales, que no muestran el motivo del enojo de Serrano, sino solo el momento en el que le reclama a sus compañeros y deja la cabina, buscamos la edición de este miércoles en la página web del medio.

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Discusión caliente por Saprissa vs Liberia

Vamos a los hechos y el contexto: El espacio tuvo una discusión bastante hostil y pasada de tono, entre Serrano, Harrick McLean, Rodolfo Mora y Daniel Martínez, quienes discutían sobre el favoritismo entre Saprissa y Liberia en las semifinales.

Carlos estaba del lado morado, al decir que no podían irrespetar al Monstruo al bajarle tanto el piso, mientras que el resto decía que lo que estaban haciendo era subirle el piso a Liberia y hablar sobre los hechos, por lo que consideraban que los pamperos venían mejor.

Rodolfo Mora tiró una irónica respuesta a Carlos Serrano que molestó mucho a su compañero. (Marvin Caravaca)

Los comentarios personales que encendieron la bronca

Serrano defendió a capa y espada su posición al punto que le dijeron que parecía un fanático sufrido y que tenía que sentarse a ver más fútbol y no tanto notas sobre pozas y recetas de cocina, haciendo referencia a su puesto como director de Las Historias de canal 11.

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“Usted está viendo mucha historia, está trabajando muy fuerte en las historias”, le dijo McLean.

“Está estudiando pozas ahora, pero las pozas acá en 120 Minutos no le van a ayudar de nada señor, hay que ver el campeonato. Para seguir viniendo tiene que ver fútbol, no recetas”, le dijo Mora.

Ante eso, Carlos le dijo que no cambiara los temas ni desviara la atención, ante lo que Fofo fue aún más irónico en su réplica.

“No se meta con las recetas tradicionales costarricenses, no se meta con la carroza típica, tranquilo Carlitos, pero no se metan con los símbolos patrios”, le dijo Mora muerto de risa junto a sus compañeros que le siguieron las carcajadas.

Serrano explotó en vivo y abandonó el programa

Carlos Serrano dirige ahora el programa Las Historias en Canal 11. (Instagram/Instagram)

Al escuchar eso, fue cuando Serrano explotó, les dijo que se habían pasado en su estupidez y que ahí iba a parar la discusión y de inmediato pidió respeto para el espacio en el que ahora trabaja en canal 11.

“Yo no voy a permitir que se metan con un equipo de trabajo, usted se está metiendo con gente y eso es una falta de respeto y se lo digo de verdad. Se está metiendo con gente que tiene trayectoria, no se meta con esto, con el arroz y frijoles de la gente y se lo digo en serio Rodolfo, usted tampoco y usted tampoco”.

“Acá yo apago mi participación, voy a cerrar mi micrófono y voy para Repretel a hablar de este tema porque no lo voy a permitir, permiso”, indicó en el momento que se fue.

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El programa continuó sin él

Tras irse, Mora solo dijo la hora, mandó a un corte comercial y cuando el programa volvió, ya Serrano no estaba y no apareció más.