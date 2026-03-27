La mano de Carlos Serrano se comienza a sentir en Las Historias, de Repretel: esto anunciaron

El periodista Carlos Serrano apenas tiene unos días de haber asumido la dirección de Las Historias, pero ya comenzó a mover algunas fichas que están dando de qué hablar.

Carlos Serrano asumió formalmente esta semana su puesto como director de Las Historias. (Instagram/Instagram)

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Revive sección icónica en Las Historias

La producción Repretel anunció este jueves una noticia que llenó de emoción a los televidentes: el regreso de una de las secciones más queridas del programa de canal 11.

Se trata de “Quéjese aquí”, el recordado segmento del cartelito amarillo, que le da voz a la gente para exponer denuncias y situaciones que afectan a la comunidad.

El regreso más esperado por los televidentes

El espacio, que formó parte de la “etapa dorada” de Las Historias (antes Informe 11: Las Historias), volverá a la pantalla “muy pronto”, según confirmaron en las redes sociales del programa.

Esta sección había dejado de emitirse hace varios meses tras la salida del periodista William Bonilla, quien la tuvo a cargo durante varios años.

Con esta foto Repretel confirmó el pronto regreso de Quéjese aquí. (Instagram/Instagram)

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Reacciones llenas de emoción en redes

El anuncio no tardó en generar reacciones positivas entre los seguidores del programa, quienes celebraron el regreso del segmento.

“Excelente, el espacio de nuestro pueblo”, “siempre los veo, hace falta el Quéjese y el Pozómetro”, “ya era hora, qué bien”, son algunos comentarios que reflejan la expectativa que hay por volver a ver este espacio en televisión.

Nueva etapa para un programa histórico

Con la llegada de Carlos Serrano, Las Historias entra en una nueva etapa que apunta a reconectar con el público a través de contenidos cercanos y de impacto social.

El regreso de “Quéjese aquí” marca el inicio de cambios que ya empiezan a sentirse en la pantalla con el arribo de la exfigura de Deportes Repretel.

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