Periodista Carlos Serrano dijo adiós a Deportes Repretel

El periodista Carlos Serrano cerró oficialmente una etapa importante en su carrera profesional tras dejar su puesto en Deportes Repretel para asumir un nuevo reto dentro de la televisora.

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Carlos Serrano dejó Deportes Repretel el pasado viernes. Fotografía: Instagram Carlos Serrano. (Instagram/Instagram)

Un adiós cargado de emoción

Serrano se despidió el viernes tanto de sus compañeros como de los televidentes del área deportiva de canal 6, poniendo punto final a su rol en uno de los departamentos más visibles del canal.

El comunicador compartió un mensaje en redes sociales que reflejó la nostalgia del momento.

“Y así pasa en todo, un día es ‘la última vez’ y muchas veces ni cuenta nos damos, simplemente llega”, escribió junto a un video en el que recopiló imágenes de su último día como parte de Deportes Repretel.

Carlos Serrano dejó oficialmente Deportes Repretel

El nuevo reto en su carrera

El cambio responde a un movimiento interno que ya había adelantado La Teja el pasado 12 de marzo y que posteriormente fue confirmado por la televisora de La Uruca.

A partir de ahora, Serrano asumirá la jefatura y producción del programa Las Historias, uno de los espacios más reconocidos de canal 11.

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Se trata de un paso importante en su carrera, ya que deja la parte operativa frente a cámaras en deportes para asumir un rol más estratégico dentro de la producción televisiva.

Carlos Serrano dijo adiós a Deportes Repretel el pasado viernes. Fotografía: Instagram Carlos Serrano. (Instagram/Instagram)

No se aleja del deporte

Pese a su salida del departamento, el periodista no se desligará por completo del ámbito deportivo, donde ha construido gran parte de su trayectoria.

Serrano continuará vinculado a proyectos como el programa 120 minutos, además de mantener su espacio La jornada en FUTV.

Asimismo, participará de forma ocasional en transmisiones deportivas de Repretel, lo que le permitirá seguir conectado con la audiencia que lo ha seguido durante años.

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