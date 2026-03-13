Carlos Serrano explica sin rodeos por qué se va de Deportes Repretel y aclara el futuro de su programa en FUTV

Repretel confirmó este jueves la salida de Carlos Serrano de Deportes Repretel para asumir la jefatura del programa Las Historias, de canal 11.

Minutos después de que la televisora anunciara el ajuste, el periodista conversó ampliamente con La Teja y reveló el “tras bambalinas” del cambio.

Esto fue todo lo que nos dijo.

Carlos Serrano conversó ampliamente con La Teja sobre su salida de Deportes Repretel y su nuevo puesto en la televisora. (Instagram/Instagram)

¿Cómo y por qué se da su salida de Deportes Repretel?

Esto se dio a finales de febrero; es decir, venía de 15 días atrás. El primero en decirme si me interesaba fue Pablo (Guzmán). Yo estaba como coordinador de la sección de deportes junto a Rodolfo (Mora) y él me citó a la oficina un día, de la nada, en medio de todos los proyectos que tenemos y me dijo: ‘Serrano, Presidencia me pide que haga esto y que le pregunte a usted si le interesa asumir la dirección de Las Historias’. Hay tres candidatos, usted es uno de ellos, pero Presidencia quiere conocer su posición, si le interesa o no. Le dije que sí me interesaba porque era una oportunidad de liderar al 100 por ciento un proyecto. Yo venía coordinando y asumiendo una responsabilidad muy importante, pero me parece que ya era un buen momento profesional y hasta personal para dar un paso y decir que puedo asumir un reto y liderar un proyecto.

Después de eso vinieron reuniones, les comenté mi interés con el equipo de trabajo actual del programa, lo que me gustaría hacer y lo que podría potenciar más el programa; todo ha sido muy rápido. Estoy en ese proceso de transición.

¿Hubo alguna situación interna en Deportes Repretel que lo empujó a decir “sí”?

Nunca hubo nada ni pasó nada fuerte con Pablo (Guzmán); es más, voy para el Mundial con 120 minutos y me mantengo en 120 minutos, y a Pablo lo considero un muy buen amigo, al igual que a toda la gente de deportes. En eso sí quiero ser claro.

¿Cuándo asume completamente la jefatura de Las Historias?

Estoy dejándole las cosas bien ordenadas a Eric (Gassmann, el nuevo integrante de Deportes Repretel) para que él pueda seguir con las labores que yo venía ejerciendo. Espero, entre esta y la próxima semana, incorporarme al 100 por ciento al equipo de Las Historias y solo seguir en 120 minutos.

Repretel indica que usted participará en algunas transmisiones deportivas del canal, ¿entonces no se desliga del todo?

No, no me desligo. Además, también está mi programa en FUTV, La jornada, que si Dios lo permite a partir de abril va a ser diario. Eso no tiene nada que ver con el proceso de este cambio en Repretel, pero estaba por ahí ese proyecto que venía desde el año anterior de hacerlo diariamente. En deportes de Repretel sí, en algunas transmisiones que necesiten mi colaboración voy a estar disponible y no me desligo del todo; eso sí, apareceré mucho menos porque mi tiempo y dedicación tienen que estar con el proyecto de Las Historias.

Carlos Serrano continuará como panelista en el programa 120 minutos, de canal 11 y Monumental. (Marvin Caravaca)

¿Se había proyectado haciendo algo distinto al periodismo deportivo?

Me había proyectado en otras ramas de la vida, en otras ramas profesionales incluso, ni siquiera cerca del periodismo deportivo o del periodismo. Yo también estudio Administración de Empresas, entonces de repente me había proyectado dentro de una corporación o en otros roles porque soy muy creyente de que el crecimiento está en salirse de la zona de confort. Mi zona de relajación estaba en el periodismo deportivo, pero también uno como ser humano quiere crecer y experimentar en nuevas facetas; entonces sí me había visualizado en roles con más responsabilidad, de liderazgo, de llevar un equipo adelante y de tener un reto como el que tengo con Las Historias, que es darle un nuevo aire y levantar aún más el programa.

Las Historias es un programa insigne de Repretel, ¿cuáles son sus intenciones con ese espacio?

Mi primera intención es que el programa sea y se mantenga en una línea que tenga la representación de la cultura costarricense, que mantenga una línea de conocer y de tener noticias positivas, lo cual me parece que es fundamental en un tiempo donde las malas noticias, los sucesos y este tema de la inseguridad a muchos nos preocupa. Quiero que Las Historias sea un programa donde se transmita mucho positivismo y, además, tenemos que ser un programa que genere una cercanía total de Repretel con la gente. Lo principal de nuestro enfoque debe ser la cercanía, el positivismo, las buenas noticias y la cultura costarricense.

Las Historias arrastra meses de muchos cambios con salidas, ¿proyecta algunos ajustes en figuras o el equipo de trabajo?

Hay un equipazo de trabajo. Me reuní hace una semana con cada uno de los miembros del equipo y me demostraron que tienen muchas ganas y sueños por delante y, principalmente, me demostraron que aman el trabajo que hacen y que aman el programa donde están y que tenían el sueño de estar en el programa. Me parece que el espacio de crecimiento es muchísimo con el equipo actual.

No estoy planeando cambios ni ningún tipo de despido o movimiento abrupto; yo no soy de esa teoría. Creo que cuando a uno le dan el rol de liderar un equipo, uno también tiene que fomentar la adaptación. Yo también me tengo que adaptar y, a partir de mi adaptación, guiar al equipo al camino que yo quiero y a los retos que yo quiero que cumplamos. Los cambios serán de estructura, un poquito el enfoque de lo que tenemos, pero estructurales a nivel de personal o cambios abruptos no van a darse. Fue una promesa que le hice al equipo de trabajo de respetar lo que ya hay y que más bien vamos a potenciar lo que tenemos dentro del equipo.

Hay gente que puede cuestionar su capacidad de liderar este programa por el nicho del que usted viene, ¿qué le dice a esas personas?

Lo que dice la gente siempre va a tomar un nivel importante porque respeto mucho a las audiencias y los comentarios. Lo primero que digo es que el niño malcriado de 120 minutos terminó convirtiéndose en un personaje más que en mi realidad personal. Yo soy muy diferente a lo que ven en 120 minutos; creo mucho en mí mismo, pero también creo que por ahí el personaje a veces se dejó llevar un poquito más.

A esas personas les puedo decir que en deportes lideré proyectos cercanos a la gente, fui guía y lideré programas y contenidos que fueron muy diferentes a lo habitual en deportes. Además, soy una persona a la que le gusta mucho aprender y siempre me he tratado de capacitar para alcanzar nuevos retos en mi vida. Yo no soy un periodista deportivo que se centra en el deporte; la vida tiene un montón de ramas y ámbitos que me ha gustado explorar. Este es un espacio para liderar un proyecto lejano al deporte y salirme de la zona de confort.

Carlos Serrano descartó "cambios estructurales" en el programa Las Historias, que liderará en pocos días. (redes/Instagram)

¿Qué va a extrañar de su labor como periodista deportivo?

A mis compañeros, principalmente; al buen ambiente que hay en Deportes Repretel, al excelente grupo humano que hay ahí y, por supuesto, no estar tanto en transmisiones deportivas. Aunque estaré en algunas, siempre voy a extrañar mantenerme todos los fines de semana en transmisiones deportivas, pero es un proceso que tengo que cumplir y que tengo que aprender a vivir y disfrutar mucho de mi familia, amigos, pareja y personas cercanas a mi vida