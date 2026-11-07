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Atlético de Madrid vs. FC Barcelona: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido de la Liga española?

Atlético recibe al líder en el Riyadh Air Metropolitano con la ocasión de igualar al Barcelona

Por Hillary Chinchilla Marín

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El FC Barcelona visitará al Atlético de Madrid este domingo 8 de noviembre de 2026, en un enfrentamiento que podría cambiar la lucha por el liderato de la Liga española.

El conjunto catalán ocupa la primera posición del campeonato, con tres puntos de ventaja sobre los colchoneros, por lo que una victoria del equipo madrileño le permitiría igualar en puntos a su rival.

El encuentro se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, escenario donde los rojiblancos intentarán aprovechar su condición de locales para recortar distancias en la clasificación.

¿A qué hora y dónde ver Atlético de Madrid vs. Barcelona?

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán este domingo 8 de noviembre por LaLiga.
Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán este domingo 8 de noviembre por LaLiga. (Chatgpt/Chatgpt)

El compromiso comenzará a las 2:00 p. m., hora de Costa Rica, y podrá verse por Sky Sports y ViX Premium.

Estos son los horarios y canales de transmisión en distintos países:

Costa Rica2:00 p. m.Sky Sports / ViX Premium
México (centro)2:00 p. m.Sky Sports
Guatemala2:00 p. m.Sky Sports / ViX
Honduras2:00 p. m.Sky Sports / ViX
El Salvador2:00 p. m.Sky Sports / ViX
Panamá3:00 p. m.Sky Sports / ViX
Colombia3:00 p. m.ESPN / Disney+
Perú3:00 p. m.ESPN / Disney+
Ecuador3:00 p. m.ESPN / Disney+
Estados Unidos (Este)3:00 p. m.ESPN Deportes / ESPN+
Argentina5:00 p. m.ESPN / Disney+
Chile5:00 p. m.ESPN / Disney+
Uruguay5:00 p. m.ESPN / Disney+
España9:00 p. m.Movistar Plus+ / Movistar LaLiga

La disponibilidad de las señales puede variar según el operador y el plan contratado.

Un partido que puede cambiar el liderato

El Barcelona buscará ampliar su ventaja en la clasificación, mientras que el Atlético de Madrid tendrá la oportunidad de alcanzar al líder ante su afición.

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El resultado será determinante para la disputa por los primeros puestos de LaLiga 2026-2027.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.