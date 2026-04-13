Atlético Madrid vs Barcelona: hora, canal y cómo ver el partido de Champions este martes

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona jugarán este martes el segundo asalto de los cuartos de final de Champions League, donde los colchoneros llegan con una ventaja de 2 a 0.
Tras medirse hace 10 días por la Liga en un duelo que ganó el cuadro culé 1 por 2, se vieron las caras en la ida, donde los favorecidos fueron los del Cholo, ahora se volverán a enfrentar en un duelo donde solo uno seguirá con vida en Europa.
LEA MÁS: Barcelona pone una mano en el título de Liga ante un Real Madrid que se hunde en el drama
El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano, donde los rojiblancos buscarán aprovechar su buen momento ante un rival que necesita remontar.
Un duelo de alto nivel en Europa
El Barcelona llega como uno de los equipos más sólidos de la temporada, liderando La Liga, pero con altibajos que le han salido caros.
Por su parte, el Atlético de Madrid intentará mantener la ventaja y sellar su pase a Semifinales.
Hora y canal en Costa Rica
Para los aficionados en Costa Rica, el partido arrancará a la 1:00 p.m. y se podrá ver en ESPN y mediante Disney+ Premium en streaming.
En Centroamérica se mantiene el mismo horario y señal.
Tabla de horarios y canales
|País
|Hora
|Canal TV
|Streaming
|Costa Rica
|1:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Guatemala
|1:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Honduras
|1:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|El Salvador
|1:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|1:00 p.m.
|FOX One
|FOX+
|Perú
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|3:00 p.m.
|Paramount+, UniMás, TUDN
|ViX
|Argentina
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|4:00 p.m.
|TNT Sports
|Max
|Chile
|4:00 p.m.
|ESPN Premium
|Disney+ Premium
|Uruguay
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|España
|9:00 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
Transmisión internacional
El partido tendrá cobertura global en distintas plataformas. En América Latina se podrá ver principalmente por ESPN y Disney+, mientras que en Europa será transmitido por Movistar.
Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final de la Champions League.
Nota realizada con ayuda de IA