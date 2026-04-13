Atlético Madrid vs Barcelona: hora, canal y cómo ver el partido de Champions este martes

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentan en un duelo de alto voltaje por los cuartos de final de la Champions League

Por Hillary Chinchilla Marín

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona jugarán este martes el segundo asalto de los cuartos de final de Champions League, donde los colchoneros llegan con una ventaja de 2 a 0.

Tras medirse hace 10 días por la Liga en un duelo que ganó el cuadro culé 1 por 2, se vieron las caras en la ida, donde los favorecidos fueron los del Cholo, ahora se volverán a enfrentar en un duelo donde solo uno seguirá con vida en Europa.

El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano, donde los rojiblancos buscarán aprovechar su buen momento ante un rival que necesita remontar.

Un duelo de alto nivel en Europa

El delantero del Barcelona Lamine Yamal trata de vencer la portería del Atlético de Madrid en este partido por la Liga Española que deja a los catalanes de frente al título.
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en cuartos de final de Champions. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

El Barcelona llega como uno de los equipos más sólidos de la temporada, liderando La Liga, pero con altibajos que le han salido caros.

Por su parte, el Atlético de Madrid intentará mantener la ventaja y sellar su pase a Semifinales.

Hora y canal en Costa Rica

Para los aficionados en Costa Rica, el partido arrancará a la 1:00 p.m. y se podrá ver en ESPN y mediante Disney+ Premium en streaming.

En Centroamérica se mantiene el mismo horario y señal.

Tabla de horarios y canales

PaísHoraCanal TVStreaming
Costa Rica1:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Guatemala1:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Honduras1:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
El Salvador1:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
México1:00 p.m.FOX OneFOX+
Perú2:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Colombia2:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Ecuador2:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Bolivia3:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Venezuela3:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Estados Unidos3:00 p.m.Paramount+, UniMás, TUDNViX
Argentina4:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Brasil4:00 p.m.TNT SportsMax
Chile4:00 p.m.ESPN PremiumDisney+ Premium
Uruguay4:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Paraguay4:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
España9:00 p.m.Movistar Liga de CampeonesMovistar+

Transmisión internacional

El partido tendrá cobertura global en distintas plataformas. En América Latina se podrá ver principalmente por ESPN y Disney+, mientras que en Europa será transmitido por Movistar.

Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final de la Champions League.

Nota realizada con ayuda de IA

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

