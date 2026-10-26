Balón de Oro 2026: ¿a qué hora y en cuál canal de TV ver la gala este lunes?

El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes 26 de octubre, en una ceremonia que reunirá a grandes figuras del fútbol mundial y que podrá seguirse por televisión y plataformas digitales desde distintos países.
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La expectativa también está puesta en los nominados, especialmente en Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, señalados entre los principales favoritos al premio masculino.
¿A qué hora y por cuál canal ver el Balón de Oro 2026?
Estos son los horarios locales y las opciones de transmisión divulgadas para cada país:
|País
|Hora
|Canal de TV y streaming
|Costa Rica
|2 p. m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Guatemala
|2 p. m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Honduras
|2 p. m.
|ESPN, Disney+ Premium
|El Salvador
|2 p. m.
|ESPN, Disney+ Premium
|Nicaragua
|2 p. m.
|ESPN, Disney+ Premium
|México
|2 p. m.
|ESPN, izzi, Claro Sports, TNT Sports, Max
|Colombia
|3 p. m.
|ESPN, Disney+ Premium, DAZN
|Perú
|3 p. m.
|ESPN, Disney+ Premium, DAZN
|Ecuador
|3 p. m.
|ESPN, Disney+ Premium, DAZN
|Bolivia
|4 p. m.
|ESPN, Disney+ Premium, DAZN
|Venezuela
|4 p. m.
|ESPN, Disney+ Premium, DAZN
|Argentina
|5 p. m.
|ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, DAZN
|Chile
|5 p. m.
|ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, DAZN
|Uruguay
|5 p. m.
|ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, DAZN
|Paraguay
|5 p. m.
|ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, DAZN
|España
|9 p. m.
|Movistar Plus+ (M7), Max
|Estados Unidos (Este)
|4 p. m.
|TUDN, ViX, Paramount+, CBS Sports Golazo Network
|Estados Unidos (Centro)
|3 p. m.
|TUDN, ViX, Paramount+, CBS Sports Golazo Network
|Estados Unidos (Pacífico)
|1 p. m.
|TUDN, ViX, Paramount+, CBS Sports Golazo Network
También se ha mencionado una transmisión internacional mediante el canal oficial de YouTube de L’Équipe, así como opciones de acceso por DAZN en determinados territorios.
La disponibilidad de los canales y plataformas puede variar según el país y el operador.
¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026?
La categoría masculina reúne a 30 futbolistas nominados, entre los que destacan varios de los nombres más reconocidos del fútbol internacional.
Entre los demás candidatos señalados en las listas divulgadas figuran:
- Kylian Mbappé
- Jude Bellingham
- Lamine Yamal
- Harry Kane
- Erling Haaland
- Lionel Messi
- Rodri
- Vinícius Júnior
En la categoría del Balón de Oro femenino, Alexia Putellas aparece entre las principales aspirantes, junto con Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor y Scarlett Camberos.
La ceremonia también reconocerá a los mejores jugadores en otras categorías.
Para el Trofeo Yashin, que distingue al mejor portero, se mencionan candidatos como Emiliano “Dibu” Martínez, Thibaut Courtois, David Raya, Unai Simón, Yassine Bounou y Gregor Kobel.
Por su parte, Lamine Yamal también figura entre los principales aspirantes al Trofeo Kopa, destinado al mejor futbolista joven, junto con Pau Cubarsí y Warren Zaïre-Emery.
Las nóminas citadas corresponden a los nombres incluidos en la información disponible y no representan las listas completas de nominados.
Así, los aficionados podrán seguir la ceremonia para conocer quiénes se quedarán con los reconocimientos más importantes del fútbol mundial.