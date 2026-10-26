Teleguía Deportes

Balón de Oro 2026: ¿a qué hora y en cuál canal de TV ver la gala este lunes?

Ceremonia se celebra el 26 de octubre con transmisión en TV y plataformas digitales desde varios países

Por Hillary Chinchilla Marín

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El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes 26 de octubre, en una ceremonia que reunirá a grandes figuras del fútbol mundial y que podrá seguirse por televisión y plataformas digitales desde distintos países.

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La expectativa también está puesta en los nominados, especialmente en Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, señalados entre los principales favoritos al premio masculino.

Este es el trofeo del Balón de Oro, que persiguen las principales estrellas del mundo, incluyendo la sorpresa de un jugador de Concacaf.
Este es el trofeo del Balón de Oro, que persiguen las principales estrellas del mundo, incluyendo la sorpresa de un jugador de Concacaf. (JOSE BRETON/NurPhoto via AFP)

¿A qué hora y por cuál canal ver el Balón de Oro 2026?

Estos son los horarios locales y las opciones de transmisión divulgadas para cada país:

PaísHoraCanal de TV y streaming
Costa Rica2 p. m. ESPN, Disney+ Premium
Guatemala2 p. m.ESPN, Disney+ Premium
Honduras2 p. m.ESPN, Disney+ Premium
El Salvador2 p. m.ESPN, Disney+ Premium
Nicaragua2 p. m.ESPN, Disney+ Premium
México2 p. m.ESPN, izzi, Claro Sports, TNT Sports, Max
Colombia3 p. m.ESPN, Disney+ Premium, DAZN
Perú3 p. m.ESPN, Disney+ Premium, DAZN
Ecuador3 p. m.ESPN, Disney+ Premium, DAZN
Bolivia4 p. m.ESPN, Disney+ Premium, DAZN
Venezuela4 p. m.ESPN, Disney+ Premium, DAZN
Argentina5 p. m.ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, DAZN
Chile5 p. m.ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, DAZN
Uruguay5 p. m.ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, DAZN
Paraguay5 p. m.ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, DAZN
España9 p. m.Movistar Plus+ (M7), Max
Estados Unidos (Este)4 p. m.TUDN, ViX, Paramount+, CBS Sports Golazo Network
Estados Unidos (Centro)3 p. m.TUDN, ViX, Paramount+, CBS Sports Golazo Network
Estados Unidos (Pacífico)1 p. m.TUDN, ViX, Paramount+, CBS Sports Golazo Network

También se ha mencionado una transmisión internacional mediante el canal oficial de YouTube de L’Équipe, así como opciones de acceso por DAZN en determinados territorios.

La disponibilidad de los canales y plataformas puede variar según el país y el operador.

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026?

La categoría masculina reúne a 30 futbolistas nominados, entre los que destacan varios de los nombres más reconocidos del fútbol internacional.

Entre los demás candidatos señalados en las listas divulgadas figuran:

  • Kylian Mbappé
  • Jude Bellingham
  • Lamine Yamal
  • Harry Kane
  • Erling Haaland
  • Lionel Messi
  • Rodri
  • Vinícius Júnior

En la categoría del Balón de Oro femenino, Alexia Putellas aparece entre las principales aspirantes, junto con Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor y Scarlett Camberos.

La ceremonia también reconocerá a los mejores jugadores en otras categorías.

Para el Trofeo Yashin, que distingue al mejor portero, se mencionan candidatos como Emiliano “Dibu” Martínez, Thibaut Courtois, David Raya, Unai Simón, Yassine Bounou y Gregor Kobel.

Por su parte, Lamine Yamal también figura entre los principales aspirantes al Trofeo Kopa, destinado al mejor futbolista joven, junto con Pau Cubarsí y Warren Zaïre-Emery.

Las nóminas citadas corresponden a los nombres incluidos en la información disponible y no representan las listas completas de nominados.

Así, los aficionados podrán seguir la ceremonia para conocer quiénes se quedarán con los reconocimientos más importantes del fútbol mundial.

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Lamine YamalKylian MbappéAlexia PutellasBalón de oro
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.